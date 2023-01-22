На Савушкина трамвай зацепил бездыханное тело. На месте полиция, маршруты поменяли

Движение трамваев встало в Приморском районе Петербурга вечером 22 января. У дома 115 по улице Савушкина общественный транспорт зацепил бездыханное мужское тело.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», мёртвый человек лежал у путей. Проезжавший трамвай 19 маршрута задел его передним правым углом и протащил. Под колеса мужчина не попал.
На место прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Причина смерти мужчины пока неизвестна.
Движение трамваев 19 маршрута временно приостановлено, 48 маршрут следует до Приморского проспекта.
Отметим, что накануне вечером у этого же дома 115 по улице Савушкина сотрудники ДПС задержали нетрезвого бездомного мужчину за рулем Mercedes E 200.