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    На Савушкина трамвай зацепил бездыханное тело. На месте полиция, маршруты поменяли

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    Движение трамваев встало в Приморском районе Петербурга вечером 22 января. У дома 115 по улице Савушкина общественный транспорт зацепил бездыханное мужское тело.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», мёртвый человек лежал у путей. Проезжавший трамвай 19 маршрута задел его передним правым углом и протащил. Под колеса мужчина не попал.

    На место прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Причина смерти мужчины пока неизвестна.

    Движение трамваев 19 маршрута временно приостановлено, 48 маршрут следует до Приморского проспекта.

    Отметим, что накануне вечером у этого же дома 115 по улице Савушкина сотрудники ДПС задержали нетрезвого бездомного мужчину за рулем Mercedes E 200.

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