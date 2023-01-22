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    По Савушкина катался нетрезвый бездомный на «Мерседесе»

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    По Приморскому району Петербурга катался Mercedes E 200, которым управлял водитель, едва державшийся на ногах. Кроме духа авантюризма, ни прав, ни документов, ни какого-либо места жительства у мужчины не оказалось.

    Как сообщает 22 января «Дорожный инспектор», водителя «Мерседеса» в изрядном подпитии горожане заметили на АЗС накануне вечером и тут же обратились в полицию. Инспекторы ДПС задержали машину у дома 115 по улице Савушкина. Мужчину из-за руля вытащили с трудом, поскольку он еле стоял на ногах. Владелец нашелся на пассажирском сиденье. По предварительной информации, он в одиночку отмечал выходные, но заскучал и отправился на поиски компании. Нашлась она быстро, в парадной грелись двое бездомных. Совместные возлияния быстро сдружили троицу, и собственник «Мерседеса» предложил покататься по району. За руль при этом сам он был сесть не в состоянии, поэтому миссию взял на себя один из новых знакомых, который и привлек к себе внимание на заправке.

    Встрече с ДПС новоиспеченный водитель, который оказался уроженцем Кировской области 1985 года рождения, был крайне не рад. За хамство и матерщину его в наручниках доставили в отдел полиции.

    Составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ («Отказ от освидетельствования»); ст. 12.37 КоАП РФ («Управление т/с без страховки»); ст. 12.3 КоАП РФ («Управление т/с без документов»); ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

    Автомобиль уехал на штрафстоянку.

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