Тормоза отказали дважды, но в неисправности не уверен. Что говорит водитель трамвая, въехавшего в людей на Наличной

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Не только стандартный, но и экстренный тормоз подвели трамвай «Довлатов», сбивший людей на Васильевском острове. На этом настаивает вагоновожатый после первой за свою карьеру аварии с пострадавшими. «Фонтанка» публикует его версию событий.



Заявку на обкатку «Довлатова» 45-летний водитель трамвайного парка №3 получил после стандартного медосмотра. Требовалось замерить параметры боковой качки и удостовериться, что неисправности нет. Точные характеристики нового вида подвижного состава водителю не известны, но управлению это не мешает. Он проработал в «Горэлектротрансе» свыше 17 лет, опыт вождения общественного электротранспорта ещё больше. Аварий с пострадавшими за это время у него не было.

Процедура перед выходом на линию требует предрейсовый осмотр. Начальник смены визуально осматривает колёса, салон, поворотники, освещение, водитель проверяет ходовую часть — проезжает метров 30 от депо и останавливается, чтобы убедиться в работоспособности двигателя и тормозов. После под отметкой о готовности трамвая ставят подписи и начальник смены, и водитель.

По словам мужчины, 12 апреля он осмотрел салон, проверил исправность трамвая, двигатель и тормоз и после этого пригласил представителей завода-производителя. В Смольном накануне сообщали, что в вагоне было два человека от «Уралтрансмаш». По словам водителя, с ним ехали трое — двое в салоне, ещё у одного был допуск в кабину. До конечной — улицы Кораблестроителей — добрались без эксцессов. После получения отметки об успешном прохождении маршрута предстояло вернуться в парк, и на этом этапе произошла авария.

Как рассказал водитель, до «Университетской» ехал со скоростью в 45–50 км/ч, дальше двигался чуть быстрее. Тормоз первый раз подвёл, когда мужчина заметил, как перестраиваются автомобили, и попытался сбросить скорость. Осознав, что результата нет, водитель применил экстренный вид тормозов. Как уверяет, он также полноценно не сработал — трамвай замедлился, но недостаточно. На перекрёстке Наличной и Новосмоленской набережной тем временем для него загорелся сначала жёлтый, а потом красный. Пешеходы уже переходили дорогу, когда водитель нажал на гудок. По словам водителя, он из кабины почувствовал, что под вагон попал человек. Трамвай остановился по инерции.

Водитель говорит, что сразу вызвал необходимые службы. Женщину из-под вагона помогали доставать остановившиеся водители грузовиков с домкратом и прохожие. Пострадавшую увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё двух мужчин доставили к медикам с менее серьёзными травмами, тем же вечером оба были выписаны. Вагоновожатый дожидался полицейских вместе с сотрудником завода, который ехал с ним в кабине. Он же участвовал в осмотре места происшествия. Как отмечает, запаха колодок не было, но остались следы песка — то есть тормоза срабатывали, но не были достаточно эффективны.

На вопрос о том, был ли трамвай неисправен, водитель не смог дать уверенный ответ. По данным «Фонтанки», перед обкаткой в пятницу «Довлатов» без замечаний отработал полную смену с пассажирами.

В Смольном заявили, что причины аварии выясняет экспертная комиссия. В полиции по результатам осмотра места происшествия и опроса свидетелей возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (264 УК). Доклад о ходе процессуальной проверки от петербургских следователей ждёт глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.