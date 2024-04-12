Беглов: Всем пострадавшим в ДТП с трамваем выплатят компенсацию

В Петербурге создали экспертную комиссию для выяснения причин ДТП с трамваем и пешеходами на Наличной улице. Об этом 12 апреля сообщил губернатор Александр Беглов.



«Новый трамвай проходил техническую обкатку. Вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя завода-производителя — «Уралтрансмаш». Специалисты разберутся в технических причинах аварии», — сказано в посте.



По словам Беглова, двое пострадавших мужчин уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Женщина остается в больнице.



«Всем пострадавшим будет выплачена компенсация», — пообещал глава города.

