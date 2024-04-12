Беглов: Всем пострадавшим в ДТП с трамваем выплатят компенсацию

В Петербурге создали экспертную комиссию для выяснения причин ДТП с трамваем и пешеходами на Наличной улице. Об этом 12 апреля сообщил губернатор Александр Беглов.
«Новый трамвай проходил техническую обкатку. Вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя завода-производителя — «Уралтрансмаш». Специалисты разберутся в технических причинах аварии», — сказано в посте.
По словам Беглова, двое пострадавших мужчин уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Женщина остается в больнице.
«Всем пострадавшим будет выплачена компенсация», — пообещал глава города.
ДТП произошло днем 12 апреля в 15:19 на пересечении Наличной улицы с улицей Одоевского и Новосмоленской набережной. Ретротрамвай «Довлатов» ехал со стороны улицы Кораблестроителей к мосту через Смоленку. Люди переходили Наличную улицу по регулируемому пешеходному переходу — через проезжую часть и трамвайную «выделенку». В этот момент в толпу на скорости въехал трамвай. ДТП попало на видеорегистратор одного из очевидцев и на камеры видеонаблюдения.
По данным ГУ МВД и комитета по здравоохранению Петербурга, в ДТП пострадали три человека. Сильнее всего досталось 45-летней женщине, в тяжелом состоянии ее доставили в Мариинскую больницу. По данным «Фонтанки», у пострадавшей пробита голова. Еще двоих пострадавших, мужчин 22 и 42 лет, в состоянии средней тяжести увезли в Елизаветинскую больницу.
Все, что известно об аварии, собрали здесь.