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    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Беглов: Всем пострадавшим в ДТП с трамваем выплатят компенсацию

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    В Петербурге создали экспертную комиссию для выяснения причин ДТП с трамваем и пешеходами на Наличной улице. Об этом 12 апреля сообщил губернатор Александр Беглов.

    «Новый трамвай проходил техническую обкатку. Вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя завода-производителя — «Уралтрансмаш». Специалисты разберутся в технических причинах аварии», — сказано в посте.

    По словам Беглова, двое пострадавших мужчин уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Женщина остается в больнице.

    «Всем пострадавшим будет выплачена компенсация», — пообещал глава города.

    ДТП произошло днем 12 апреля в 15:19 на пересечении Наличной улицы с улицей Одоевского и Новосмоленской набережной. Ретротрамвай «Довлатов» ехал со стороны улицы Кораблестроителей к мосту через Смоленку. Люди переходили Наличную улицу по регулируемому пешеходному переходу — через проезжую часть и трамвайную «выделенку». В этот момент в толпу на скорости въехал трамвай. ДТП попало на видеорегистратор одного из очевидцев и на камеры видеонаблюдения.

    По данным ГУ МВД и комитета по здравоохранению Петербурга, в ДТП пострадали три человека. Сильнее всего досталось 45-летней женщине, в тяжелом состоянии ее доставили в Мариинскую больницу. По данным «Фонтанки», у пострадавшей пробита голова. Еще двоих пострадавших, мужчин 22 и 42 лет, в состоянии средней тяжести увезли в Елизаветинскую больницу.

    Все, что известно об аварии, собрали здесь.

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