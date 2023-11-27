ГЭТ потребовал неустойку за сорванные сроки по ретротрамваям и пригрозил расторжением контракта

Петербургский «Горэлектротранс» направил компании «Сбербанк лизинг» требование об уплате неустойки по контракту на поставку ретротрамваев. Пока их два, хотя к ноябрю в город должны были привезти все 42 длинных вагона.



Претензия ГЭТ опубликована на сайте госзакупок, она датирована серединой ноября. Городское предприятие напоминает оговоренные в допсоглашении к контракту сроки поставки трехсекционных вагонов (их в контракте 42, двухсекционных — 12). Два трамвая модели «Достоевский» должны были приехать до 31 мая, еще 4 — до 30 июня, 8 — до 31 июля, 10 — до 30 августа, 10 — до 30 сентября и еще 10 — до 30 октября.

