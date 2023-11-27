ГЭТ потребовал неустойку за сорванные сроки по ретротрамваям и пригрозил расторжением контракта

Петербургский «Горэлектротранс» направил компании «Сбербанк лизинг» требование об уплате неустойки по контракту на поставку ретротрамваев. Пока их два, хотя к ноябрю в город должны были привезти все 42 длинных вагона.
Претензия ГЭТ опубликована на сайте госзакупок, она датирована серединой ноября. Городское предприятие напоминает оговоренные в допсоглашении к контракту сроки поставки трехсекционных вагонов (их в контракте 42, двухсекционных — 12). Два трамвая модели «Достоевский» должны были приехать до 31 мая, еще 4 — до 30 июня, 8 — до 31 июля, 10 — до 30 августа, 10 — до 30 сентября и еще 10 — до 30 октября.
На 2 ноября был поставлен только один трехсекционный вагон, «Фонтанка» подробно рассказывала о его презентации. В связи с этим ГЭТ потребовал от «Сбербанк лизинга» перечислить 318 млн как неустойку за просрочку и вернуть порядка 76 млн рублей аванса.
«Учитывая социальную значимость и своевременность поставки товара для города Санкт-Петербурга в рамках заключенного контракта, информируем вас о том, что в случае дальнейшей просрочки поставки товара руководством СПб ГУП «Горэлектротранс» будет вынесен на обсуждение вопрос о досрочном расторжении контракта», — говорится в документе.
«Фонтанка» спросила ГЭТ, является ли это реальной перспективой или просто формальным напоминанием поставщику. «По нашей информации, «Уралтрансмаш» намерен исполнить контракт», — ответили на предприятии. Еще один собеседник в транспортном блоке тоже назвал реплику о расторжении формальностью.
«Фонтанка» рассказывала, что в ноябре к единственному пока трехсекционному «Достоевскому» присоединился двухсекционный «Довлатов» по тому же лизинговому контракту. Между тем график поставки напрямую зависит от загруженности производителя («Уралтрансмаш») государственным оборонным заказом, который в приоритете. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».
Добавим, кроме лизингового контракта на 54 вагона у ГЭТ есть еще прямой контракт с заводом на поставку 22 ретротрамваев.