Ретро много не бывает. Петербург докупает трамваи с героическими ассоциациями

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Горэлектротранс объявил новый аукцион на ретротрамваи для центра Петербурга. Реконструкция парк под них отложилась, но сами зеленые вагоны с номером «на лбу» должны доехать в полном составе уже к середине 2024 года.



Документацию по аукциону со стоимостью 3,1 млрд рублей опубликовали 24 марта, вскоре после того, как о закупке рассказал транспортный блок Смольного. Поэтому основные показатели уже были известны: 22 двухсекционных вагона, первые два приедут в декабре, остальные — в первом полугодии 2024-го. Внешний вид и технические требования понятны — потому что это будет уже второй такой контракт. Первый, на 54 трамвая, был заключен год назад, их собирают на «Уралтрансмаше». С тех пор утвердили дизайн — с отсылкой к Ленинграду 50–60 годов, и провели голосование за цветовую гамму. Те, кто в нем участвовали, выбрали глубокий зеленый. Первые вагоны по этому контракту должны приехать в Петербурге весной, вся партия — до конца года.



Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться









Ретростиль сохраняется. В ТЗ нового аукциона затребованы «устойчивые ассоциации с героическим прошлым города Санкт-Петербурга — Ленинграда и трамвайными вагонами, выпускавшимся и эксплуатировавшийся в 1950-х — 1960-х годах в городе Ленинград». Начинка - наоборот, максимально современная, не отличающаяся от поставок на обычные трамваи, без всякого ретро. При этом специфические технические требования тоже остаются. Главное — способность вписываться в малые радиусы трамвайных путей, то есть, по сути, в крутые повороты, а это влияет на конструкцию базы. «Фонтанка» рассказывала, что на маршруте таких радиусов трамваи не встретят — только в Трамвайном парке № 3, где вагоны должны прописать. Когда ГЭТ объяснял стоимость контракта на 54 трамвая — почти 13 млрд рублей, он и упирал на то, что речь о «создании принципиально новой модели низкопольного трамвая с укороченной базой».



В новом аукционе все так же, и это, кстати, добавляет курьезности в отношения заказчика и федерального правительства. Такого ретротрамвая нет в реестре продукции, которую можно приобретать за госсчет, потому что его в принципе пока не существует. Соответственно, ГЭТ и год назад, и сейчас писал в Минпромторг «заявку о выдаче разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара». Не то чтобы уральский трамвай был импортным, просто нет другой процедуры, чтобы точно заручиться поддержкой министерства на подобный аукцион. И что вы думаете — Минпромторг 17 марта в этой же логике выдал-таки разрешение на «иностранный товар».



Сейчас в городе подписано шесть контрактов на поставку электрического наземного транспорта. Три из них касаются троллейбусов, всего на 286: 166 классических и 23 особо больших от АО «Транс-Альфа», 97 ТУАХ от минского БКМ. Остальные три относятся к трамваям: в двух заказчиком является ГЭТ (57 трамваев от ПК ТС и 54 ретротрамвая от «Уралтрансмаша»), в одном — комитет по транспорту (81 трамвай от ПК ТС).



Но не секрет, что основная причина дороговизны старого контракта не в радиусах, а в форме закупки. Он заключен не с «Уралтрансмашем», а со «Сбербанк лизингом», и поставка идет именно в лизинг: платежи расписаны до 2030 года, хотя сами вагоны должны приехать в 2023-м. С учетом этого получается, что один двухсекционный трамвай (а в действующем контракте есть и трехсекционные), в итоге стоит 209 млн рублей. Директор Горэлектранса Денис Минкин в интервью «Фонтанке» подчеркивал, что цена ретровагона сопоставима с обычными поставками — если убрать лизинговые проценты. Новый аукцион, объявленный 24 марта, — это прямая закупка, без всякого лизинга, и расчетная цена вагона в нем — 141 млн рублей.





О том, что ГЭТ собирается докупить 22 вагона к 54 уже законтрактованным, Минкин тоже рассказывал «Фонтанке». Как и о том, что «Уралтрансмаш» готов говорить только о 2 в текущем году. Какими такими другими контрактами загружено уральское предприятие, гадать не будем из различных соображений. Но факт остается фактом — ему есть чем заняться, помимо подвижного состава для общественного транспорта.



Тем не менее, сомнений в том, что именно этот завод будет собирать 22 ретротрамвая, мало, даром что объявлен полноценный аукцион. Во-первых, настоящей конкуренции на этом рынке нет в масштабах страны. Во-вторых, даже в заявке ГЭТ на покупку как бы иностранного товара четко назван производитель — «Уральский завод транспортного машиностроения».



76 ретровагонов — это часть программы модернизации ГЭТ на 128 млрд рублей (в первоначальном варианте говорилось о 85). В той же программе — реконструкция трамвайных парков, и в первую очередь — Третьего, куда они и должны приехать. Однако рост стоимости стройматериалов привел к тому, что сроки сдвинулись, работы так и не начались. Шансы обогнать его появились у Седьмого парка на Грибакиных, по которому на неделе объявили аукцион.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»