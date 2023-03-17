В Петербурге реконструируют Седьмой трамвайный парк за 2,3 млрд

Петербургский Горэлектротрнанс объявил аукцион на реконструкцию депо Трамвайного парка № 7, что на улице Грибакиных. Стартовая цена составляет 2,3 млрд рублей.



Документация опубликована 17 марта. Согласно ей, закончить реконструкцию необходимо не позднее ноября 2024 года. Само депо представляет собой комплекс из трех корпусов, работы затронут как строительные конструкции, так и все важные системы.

Напомним, трамвайный парк № 7, так называемый Пролетарский, был в числе тех, которые, согласно программе ГЭТ, должны пойти в реконструкцию прежде всего. Кроме него, речь идет о переносе Первого парка с Московского проспекта на Балканскую улицу. В еще одном парке — Третьем — уже должна была начаться реконструкция, однако из-за подорожания материалов этого пока не случилось. Именно для Третьего парка закупается подвижной состав в стиле ретро.