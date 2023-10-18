Правнук Достоевского в кабине и интерактивное окно. Петербургский ретротрамвай показали горожанам и Беглову

В ретротрамвае, который выставлен в центре Петербурга, включили интерактивное окно. Оно расскажет пассажирам, куда они едут и мимо чего.



Работу табло показали журналистам 18 октября. Предназначено оно для вывода любой полезной информации, в частности о маршруте и находящихся прямо сейчас за окном достопримечательностях. «Фонтанка» рассказывала, что перевозчик не ожидает частых инцидентов с разбитым окном, стекло для него производит тот же поставщик, что и для «Сапсанов».

