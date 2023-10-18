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    Правнук Достоевского в кабине и интерактивное окно. Петербургский ретротрамвай показали горожанам и Беглову

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    8 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В ретротрамвае, который выставлен в центре Петербурга, включили интерактивное окно. Оно расскажет пассажирам, куда они едут и мимо чего.

    Работу табло показали журналистам 18 октября. Предназначено оно для вывода любой полезной информации, в частности о маршруте и находящихся прямо сейчас за окном достопримечательностях. «Фонтанка» рассказывала, что перевозчик не ожидает частых инцидентов с разбитым окном, стекло для него производит тот же поставщик, что и для «Сапсанов».

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Сам вагон выставлен на Инженерной улице, на «фонарь» над лобовым стеклом выведен третий маршрут. Презентация проходила с участием губернатора Александра Беглова и руководства транспортного блока Смольного и «Горэлектротранса».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Среди прочего, в кабину трамвая «Достоевский» сел и правнук писателя Дмитрий Достоевский, который, как известно, работал водителем трамвая.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Напомним, на прошлой неделе «Горэлектротранс» провел официальную приемку этого трамвая, а в город он прибыл в сентябре. В контракте на поставку в лизинг есть 42 трехсекционных ретровагона (модель «Достоевский») и 12 двухсекционных («Довлатов»).

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Производитель «Уралвагонзавод» выполняет большой объем гособоронзаказа, так что сроки по петербургской поставке трамваев сдвинутся.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 8

    RR_197818 Окт 2023 в 17:47
    Омерзительная раскраска.
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    Гость18 Окт 2023 в 17:43
    Трамвай модели "Откат". Я так понимаю, это самая дорогая партия трамваев в России по цене за штуку.
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