Правнук Достоевского в кабине и интерактивное окно. Петербургский ретротрамвай показали горожанам и Беглову

В ретротрамвае, который выставлен в центре Петербурга, включили интерактивное окно. Оно расскажет пассажирам, куда они едут и мимо чего.
Работу табло показали журналистам 18 октября. Предназначено оно для вывода любой полезной информации, в частности о маршруте и находящихся прямо сейчас за окном достопримечательностях. «Фонтанка» рассказывала, что перевозчик не ожидает частых инцидентов с разбитым окном, стекло для него производит тот же поставщик, что и для «Сапсанов».
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Сам вагон выставлен на Инженерной улице, на «фонарь» над лобовым стеклом выведен третий маршрут. Презентация проходила с участием губернатора Александра Беглова и руководства транспортного блока Смольного и «Горэлектротранса».
Среди прочего, в кабину трамвая «Достоевский» сел и правнук писателя Дмитрий Достоевский, который, как известно, работал водителем трамвая.
Напомним, на прошлой неделе «Горэлектротранс» провел официальную приемку этого трамвая, а в город он прибыл в сентябре. В контракте на поставку в лизинг есть 42 трехсекционных ретровагона (модель «Достоевский») и 12 двухсекционных («Довлатов»).
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Производитель «Уралвагонзавод» выполняет большой объем гособоронзаказа, так что сроки по петербургской поставке трамваев сдвинутся.