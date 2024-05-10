Водитель задержан, есть погибшие. Что известно о падении автобуса в Мойку на данный момент?

Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Как сообщили в комитете по транспорту, водитель автобуса компании «Такси» при повороте с Большой Морской ул. на Поцелуев мост не справился с управлением.
Судя по кадрам с места происшествия, при повороте на мост лазурный автобус выехал на встречку, врезался в две машины, после этого пробил ограду моста и упал в воду.
«Фонтанка.ру»
Что известно о падении лазурного пассажирского автобуса в Мойку на данный момент?
На момент аварии в салоне находилось около 20 человек. Спасатели достали пострадавших из воды и катерами доставили на берег.
читатель «Фонтанки»
По предварительным данным, как минимум четыре человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. По другим данным, число погибших могло достичь 6 человек. Водитель задержан.
Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следственный комитет расследует по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
На данный момент место ДТП огорожено сигнальными лентами, полиция прогоняет зевак, все подходы к месту падения автобуса оцеплены. По информации «Фонтанки», пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Их точное количество и состояние пока не известно.
Прокуратура Петербурга также контролирует установление всех обстоятельств ДТП. Губернатор Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию ситуации.