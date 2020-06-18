Более 6 млрд рублей освоил «Метрострой» с начала года

О том, что за пять месяцев 2020 года освоено более 6 млрд рублей, «Метрострой» сообщил 18 июня. «Положительных финансовых показателей удалось достичь за счет ведения щитовой проходки по сооружению тоннелей Красносельско-Калининской линии, проходки ТПМК «Аврора» наклонного хода станции «Горный институт» (проектное название «Большой проспект») Лахтинско-Правобережной линии и участка Большой кольцевой линии московского метро, где используется петербургский ТПМК «Надежда», — поясняют в компании. — На всех действующих объектах выполнялись и другие горно-капитальные работы, однако именно щитовая проходка позволила осуществить текущее выполнение.

Каждый месяц текущего года «Метрострой» выполняет работу на 1–1,5 млрд рублей. В рамках весенней корректировки бюджета со строительства подземки сняли 3 млрд.

Сегодня производственная программа по реализации двух действующих госконтрактов в Санкт-Петербурге и одного в Москве выполняется в полном объеме».



Предприятие сообщает, что выполнение производственной программы позволило стабилизировать ситуацию с выплатой текущей заработной платы. По словам гендиректора «Метростроя» Сергея Харлашкина, стоит задача обеспечивать выполнение работ на сумму не менее 1,3–1,5 млрд рублей. Между тем в ходе весенней корректировки бюджета адресная инвестиционная программа КРТИ урезана на 8 млрд, при этом на метро вместо 13,8 млрд теперь потратят 9 млрд. Больше всего — 3,5 млрд — снимают с Лахтинско-Правобережной линии. «Метрострой» рассчитывает, что осенняя корректировка вернет финансирование на прежний уровень.

Сейчас предприятие реализует два государственных контракта в Санкт-Петербурге: на строительство Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Морского фасада» (1-й пусковой комплекс от «Спасской» до «Большого проспекта») и Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала-2» с электродепо «Красносельское» (участок от «Казаковской» до «Путиловской»). По уже построенным объектам Невско-Василеостровской линии и Фрунзенского радиуса выполняются работы в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, организация участвует в строительстве Большой кольцевой линии метрополитена в Москве.