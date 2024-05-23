В Петербурге начали устанавливать сад-трансформер на Синем мосту. Времени в обрез

Конкурсная комиссия лишь утром 23 мая подвела итоги конкурса по созданию сада из лип на Синем мосту, на месте депутатской парковки возле Мариинского дворца. По итогам конкурса заявку подало Садово-парковое предприятие «Центральное», других желающих не было, сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству 23 мая. Напомним, в прошлом году сад организовывало также СПП «Центральное».



Стоимость контракта составила 27 млн рублей. Это уже второй конкурс на создание парка. Первый, который объявили на 100 млн рублей, признали несостоявшимся. Как объяснял председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко, выяснилось, что липы, которые хотели купить чиновники, подорожали за время объявления конкурсных процедур с 500 тысяч до миллиона рублей. В России, говорил он, такие деревья найти невозможно. В прошлом году в Петербург их везли из Европы.



В документации к конкурсу прописано, что на Синем мосту, где сейчас расположена парковка депутатов, разобьют шесть садов. Для них закупят 104 мелколистные липы, 48 туй разной формы, 565 кустарников, а также рассаду цветов — розы и лаванды. Первый этап контракта рассчитан до 12 июня. В течение следующих месяцев подрядчик должен будет ухаживать за садом. А после 15 октября перевезти и пересадить деревья.

