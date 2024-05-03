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    В Петербурге отменяют конкурс на липовый сад у Исаакия. Деревья оказались слишком дорогими

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    Комитет по государственному заказу отменил конкурс на благоустройство пространства на Синем мосту. На этом месте, где сейчас организована парковка автомобилей депутатов, собирались второй год подряд разбить сад в кадках.

    Информация об отмене конкурса опубликована накануне. Изначально стоимость работ оценивали в 101 млн рублей. Впрочем, как говорят в комитете по благоустройству, цена оказалась слишком оптимистичной.

    «Перед объявлением конкурсных процедур мы разослали запросы-предложения. Нам ответили, что могут поставить нам липы за 500 тысяч за дерево. Мы объявили конкурс, а затем пришло письмо от компании, что цена увеличилась в 1,5 раза. Мы исследовали рынок и поняли, что в России мы таких лип не найдем, поэтому решили отменить процедуру и назначить новую — уже с другими деревьями», — сказал «Фонтанке» председатель комитета Василий Пониделко.

    Он не уточнил, как именно планируется изменить облик сада и какие именно новые деревья планируется использовать для его оформления.

    Напомним, сам конкурс объявили 25 апреля. По сути, речь идет о шести маленьких садах, каждый — со своим набором растений, среди прочего в техзадании были указаны 104 липы.

    Год назад на Синем мосту уже разбивали временный липовый сад-трансформер, деревья позже пересадили по различным адресам в Петербурге. В тот раз стоимость оказалась примерно в полтора раза выше нынешней цены, а подрядчику, который взял на себя поставку растений, пришлось отсуживать свои деньги в арбитраже.

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