В Петербурге отменяют конкурс на липовый сад у Исаакия. Деревья оказались слишком дорогими

Комитет по государственному заказу отменил конкурс на благоустройство пространства на Синем мосту. На этом месте, где сейчас организована парковка автомобилей депутатов, собирались второй год подряд разбить сад в кадках.



Информация об отмене конкурса опубликована накануне. Изначально стоимость работ оценивали в 101 млн рублей. Впрочем, как говорят в комитете по благоустройству, цена оказалась слишком оптимистичной.

«Перед объявлением конкурсных процедур мы разослали запросы-предложения. Нам ответили, что могут поставить нам липы за 500 тысяч за дерево. Мы объявили конкурс, а затем пришло письмо от компании, что цена увеличилась в 1,5 раза. Мы исследовали рынок и поняли, что в России мы таких лип не найдем, поэтому решили отменить процедуру и назначить новую — уже с другими деревьями», — сказал «Фонтанке» председатель комитета Василий Пониделко.