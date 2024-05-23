Дрон-камикадзе атаковал школу под Белгородом

Атака дрона-камикадзе произошла в селе Безымено Грайворонского городского округа. Зданию школы повредило кровлю и выбило окна на третьем и четвертом этажах. Вдобавок выбило окно в соседнем многоквартирном доме.

Здание школы попало под атаку беспилотника в Белгородской области днем 23 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мирные жители от взрыва не пострадали. Село перевели на дистанционное обучение, и ни детей, ни взрослых в школе в момент атаки не было.

За минувшую ночь Белгородскую область атаковали 35 реактивных снарядов и три беспилотника. Утром снаряды попали в два детских лагеря. В Яковлевском городском округе сбили беспилотник самолетного типа, и он упал на частный дом. Под завалами нашли тело женщины.