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    Дрон-камикадзе атаковал школу под Белгородом

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    Здание школы попало под атаку беспилотника в Белгородской области днем 23 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Атака дрона-камикадзе произошла в селе Безымено Грайворонского городского округа. Зданию школы повредило кровлю и выбило окна на третьем и четвертом этажах. Вдобавок выбило окно в соседнем многоквартирном доме.

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    Мирные жители от взрыва не пострадали. Село перевели на дистанционное обучение, и ни детей, ни взрослых в школе в момент атаки не было.

    За минувшую ночь Белгородскую область атаковали 35 реактивных снарядов и три беспилотника. Утром снаряды попали в два детских лагеря. В Яковлевском городском округе сбили беспилотник самолетного типа, и он упал на частный дом. Под завалами нашли тело женщины.

    Фото: Настоящий Гладков / Telegram

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