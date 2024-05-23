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    БПЛА упал на дом в Белгородской области, под завалами нашли тело

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    Один человек погиб в результате атаки в Яковлевском городском округе Белгородской области 23 мая, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

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    Над селом Красный Восток сбит беспилотник самолетного типа.

    «В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — рассказывает Гладков.

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    Осколки беспилотника посекли соседние частные дома. Работают оперативные службы, ведётся подомовой обход территории.

    За ночь Белгородскую область атаковали 35 реактивных снарядов и три беспилотника. Утром в Белгороде снаряды попали на территорию двух детских лагерей, люди, по предварительным данным, не пострадали.

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