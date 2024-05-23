БПЛА упал на дом в Белгородской области, под завалами нашли тело

Один человек погиб в результате атаки в Яковлевском городском округе Белгородской области 23 мая, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Над селом Красный Восток сбит беспилотник самолетного типа.
«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — рассказывает Гладков.
Осколки беспилотника посекли соседние частные дома. Работают оперативные службы, ведётся подомовой обход территории.
За ночь Белгородскую область атаковали 35 реактивных снарядов и три беспилотника. Утром в Белгороде снаряды попали на территорию двух детских лагерей, люди, по предварительным данным, не пострадали.