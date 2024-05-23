Прямое попадание снарядов в два детских лагеря зафиксировано в Белгороде

Система ПВО утром 23 мая сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
В городе снаряды попали на территорию двух детских лагерей. В одном повреждена хозяйственная постройка, в в другом — поле на стадионе. Также загорелась сухая трава на 50 квадратных метрах.
В Белгородском районе в селе Таврово в трех частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы, один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном доме пробита кровля.
Власти Белгорода начали выплачивать единовременное пособие жителям дома на улице Щорса, где в результате атаки обрушился подъезд.
«Выплата производится в соответствии с действующим законодательством тем, кто имеет постоянную прописку, поэтому, безусловно, видим обращения тех, кто снимал жилье, или тех, кто был прописан по другим адресам», — отметил Гладков.
12 мая из-за прямого попадания снаряда в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки на улице Щорса. Погибли не менее 16 человек. Пострадали 20, среди них двое детей и трое спасателей. Спасти удалось 17 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.