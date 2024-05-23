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    Прямое попадание снарядов в два детских лагеря зафиксировано в Белгороде

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    2 комментария

    Система ПВО утром 23 мая сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    В городе снаряды попали на территорию двух детских лагерей. В одном повреждена хозяйственная постройка, в в другом — поле на стадионе. Также загорелась сухая трава на 50 квадратных метрах.

    В Белгородском районе в селе Таврово в трех частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы, один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном доме пробита кровля.

    Власти Белгорода начали выплачивать единовременное пособие жителям дома на улице Щорса, где в результате атаки обрушился подъезд.

    «Выплата производится в соответствии с действующим законодательством тем, кто имеет постоянную прописку, поэтому, безусловно, видим обращения тех, кто снимал жилье, или тех, кто был прописан по другим адресам», — отметил Гладков.

    12 мая из-за прямого попадания снаряда в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки на улице Щорса. Погибли не менее 16 человек. Пострадали 20, среди них двое детей и трое спасателей. Спасти удалось 17 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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    Комментарии 2

    26592706623 Мая 2024 в 08:07
    Чем недовольны жильцы пострадавшего дома на улице Щорса?
    "Юлия Д., которая с семьей проживала в доме на улице Щорса 55а, где обрушился один из подъездов во время обстрела города со стороны ВСУ. Юлия — собственница двух квартир в подъездах, которые будут сносить, но ни она, ни члены её семьи в этом доме прописаны не были, а значит рассчитывать даже на выплату в 10000 рублей они не могут. На время строительства дома им предлагают снимать жильё, но компенсировать готовы только 10 тысяч рублей в месяц.
    Собственникам не полагаются никакие выплаты, даже 10 тысяч рублей, если мы не были прописаны в этом доме. Как это решить? Они не могут ответить на этот вопрос. Это уже не первый месяц так идёт.

    Законодательство должно было быть проработано для таких случаев хотя бы год назад. Нас ответ о том, что нет законодательства, не удовлетворяет.
    У меня в этом доме было две квартиры. Именно в двух пострадавших подъездах. В итоге мы остались без всего. Мы жили там семьёй, и мы ничего не получим..."
    +3−1
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