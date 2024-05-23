Прямое попадание снарядов в два детских лагеря зафиксировано в Белгороде

Система ПВО утром 23 мая сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.



В городе снаряды попали на территорию двух детских лагерей. В одном повреждена хозяйственная постройка, в в другом — поле на стадионе. Также загорелась сухая трава на 50 квадратных метрах.



В Белгородском районе в селе Таврово в трех частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы, один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном доме пробита кровля.

