СК: девушки уходили с алтайским маньяком добровольно

Девушки уходили с бывшим чиновником из Алтайского края, обвиняемым в 11 убийствах, добровольно. К каждой он находил особый подход, рассказал следователь по особо важным делам СУСК РФ по региону Иван Зеленский, передает РИА Новости 23 мая.
По его словам, при знакомстве с потерпевшими Виталий Манишин представлялся девушкам человеком, способным решить вопрос, связанный с их поступлением и дальнейшим обучением.
«Обещал оказывать всяческую материальную поддержку в случае, если девушка с ним пойдет на контакт… Мы и говорим о том, что как такового похищения-то не было. То есть это фактически был добровольный уход девушек», — отметил Зеленский. Так, разговор с одной из абитуриенток длился не менее двух часов, после чего под предлогом поддержки он увел ее из вуза.
«Насиловал, а потом убивал с целью сокрытия преступления. По экспертизам он признан вменяемым», — отметил заместитель руководителя СУСК по региону Александр Жеребцов.
Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Манишин обвиняется в убийствах 11 девушек. В Следственном комитете по региону считают, что жертв может быть больше. Первое преступление мужчина мог совершить в
Дело из 69 томов уже поступило в суд. В обвинительном заключении в списке лиц, участвующих в деле, указано