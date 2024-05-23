СК: девушки уходили с алтайским маньяком добровольно

Девушки уходили с бывшим чиновником из Алтайского края, обвиняемым в 11 убийствах, добровольно. К каждой он находил особый подход, рассказал следователь по особо важным делам СУСК РФ по региону Иван Зеленский, передает РИА Новости 23 мая.



По его словам, при знакомстве с потерпевшими Виталий Манишин представлялся девушкам человеком, способным решить вопрос, связанный с их поступлением и дальнейшим обучением.

«Обещал оказывать всяческую материальную поддержку в случае, если девушка с ним пойдет на контакт… Мы и говорим о том, что как такового похищения-то не было. То есть это фактически был добровольный уход девушек», — отметил Зеленский. Так, разговор с одной из абитуриенток длился не менее двух часов, после чего под предлогом поддержки он увел ее из вуза.