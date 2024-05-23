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    СК: девушки уходили с алтайским маньяком добровольно

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    Девушки уходили с бывшим чиновником из Алтайского края, обвиняемым в 11 убийствах, добровольно. К каждой он находил особый подход, рассказал следователь по особо важным делам СУСК РФ по региону Иван Зеленский, передает РИА Новости 23 мая.

    По его словам, при знакомстве с потерпевшими Виталий Манишин представлялся девушкам человеком, способным решить вопрос, связанный с их поступлением и дальнейшим обучением.

    «Обещал оказывать всяческую материальную поддержку в случае, если девушка с ним пойдет на контакт… Мы и говорим о том, что как такового похищения-то не было. То есть это фактически был добровольный уход девушек», — отметил Зеленский. Так, разговор с одной из абитуриенток длился не менее двух часов, после чего под предлогом поддержки он увел ее из вуза.

    «Насиловал, а потом убивал с целью сокрытия преступления. По экспертизам он признан вменяемым», — отметил заместитель руководителя СУСК по региону Александр Жеребцов.

    Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Манишин обвиняется в убийствах 11 девушек. В Следственном комитете по региону считают, что жертв может быть больше. Первое преступление мужчина мог совершить в 1989 году — он попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, которую в итоге задушил, а потом закопал ее тело.

    Дело из 69 томов уже поступило в суд. В обвинительном заключении в списке лиц, участвующих в деле, указано 13 потерпевших и 128 свидетелей.

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    Алтайский маньяк
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