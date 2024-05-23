Жертв алтайского маньяка может быть больше, считают в СК

Жертв бывшего чиновника из Алтайского края, обвиняемого в 11 убийствах, может быть больше, заявил 23 мая заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Александр Жеребцов, передает ТАСС.

«У нас есть основания предполагать, что Манишин может быть причастен и к иным преступлениям», — заявил Александр Жеребцов. По его словам, работа следствия продолжается, на данный момент достоверных данных, указывающих на то, что обвиняемый причастен еще к каким-то преступлениям, пока нет.

Дело из 69 томов уже поступило в суд. В обвинительном заключении в списке лиц, участвующих в деле, указано 13 потерпевших и 128 свидетелей.