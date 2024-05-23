Жертв алтайского маньяка может быть больше, считают в СК

Жертв бывшего чиновника из Алтайского края, обвиняемого в 11 убийствах, может быть больше, заявил 23 мая заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Александр Жеребцов, передает ТАСС.
«У нас есть основания предполагать, что Манишин может быть причастен и к иным преступлениям», — заявил Александр Жеребцов. По его словам, работа следствия продолжается, на данный момент достоверных данных, указывающих на то, что обвиняемый причастен еще к каким-то преступлениям, пока нет.
Дело из 69 томов уже поступило в суд. В обвинительном заключении в списке лиц, участвующих в деле, указано 13 потерпевших и 128 свидетелей.
Бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин обвиняется в убийстве 11 девушек. По данным следствия, в 1989 году он попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, которую в итоге задушил и закопал ее тело. На данный момент считается, что это было первое преступление в серии убийств. Дело оставалось нераскрытым, пока в мае 2023 года фигурант нe был задержан и заключен под стражу. СК установил причастность Манишина еще к 10 убийствам, которые были совершены в 1999 и 2000 годах.
Преступления происходили в периоды, когда выпускники школ поступали в вузы. Предположительно, мужчина постоянно знакомился с абитуриентками технических вузов, говорил, что может решить проблемы при поступлении. Но все заканчивалось изнасилованием и убийством. В июле и августе 1999 года он изнасиловал и убил двух женщин, которые пытались устроиться на работу в учебные заведения. За это пресса успела окрестить обвиняемого «политеховским» и алтайским маньяком.