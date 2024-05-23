Как подготовиться к велозаезду на ЗСД Фонтанка Фесте: советы от участников шоу «Титаны» на ТНТ

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ Поделиться Поделиться





Шестой международный велофестиваль ЗСД Фонтанка Фест уже на носу. В этом году ожидается рекордное число велосипедистов — почти 15 тысяч! Если вы в их числе, но до сих пор не готовы, то этот материал для вас. «Фонтанка» поговорила с участниками шоу «Титаны» — сильнейшими атлетами страны, которые рассказали, как они сами готовятся к велозаезду.



В экстремальном реалити-шоу «Титаны» на канале ТНТ принимают участие 99 лучших атлетов страны — их выбрал искусственный разум для того, чтобы побороться за звание главного титана России и денежный приз в 10 млн рублей. Участники проекта уже добились высот в разных видах спорта — от гребли до борьбы, от плавания до спортивной гимнастики. А 25 мая некоторые из них примут участие в ЗСД Фонтанка Фесте.

Среди них — бодибилдер и мастер пожарно-прикладного спорта Артем Ясницкий, мастер спорта по тяжелой атлетике Тимофей Пролубников, фитнес-тренер и исполнительница трюков в кино Кристина Юдичева, чемпионка России по фитнес-челленджу Анна Иванова. Вот их советы для всех велоэнтузиастов — участников ЗСД Фонтанка Феста.



Анна Иванова: «Проверьте велосипед и ешьте сложные углеводы»

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ Поделиться Поделиться





«Этот год у меня первый, когда в моей жизни есть велосипед, но я работала зимой на велостанке, потому что готовилась к гонке в Саудовской Аравии, — в минус 30 на улице особо не побегаешь, и поэтому я использовала велостанок и крутила много километров. А так, чтобы по асфальту, — для меня впервые такой опыт, и мне очень интересно его преодолеть, почувствовать, как будет реагировать организм на новую нагрузку. Я думаю, что это будет очень интересно, потому что заезд будет в центре моего родного города Санкт-Петербурга.



Участникам я посоветую проверить свой велосипед: накачаны ли колеса? Обязательно возьмите с собой воды, возможно, это будет даже изотоник, а тем, кто едет 21 километр, можно взять и спортивные гели, если захочется есть.

Традиционно перед стартом я советую поесть сложные углеводы — овсянку, пару яиц, чтобы у нас была энергия на весь заезд. Но также хорошо будет вместе со спортивным гелем взять с собой батончик или банан, чтобы быстренько восстановить силы. В остальном — советую расслабиться, смотреть по сторонам, любоваться городом и получать удовольствие.



Я стараюсь быть универсальным спортсменом, потому что участвую в различных соревнованиях — это могут быть и гонки с препятствиями, ГТО, бег, трейл, эстафеты…. За месяц или два до конкретных соревнований я корректирую свои тренировки и подкручиваю их под старт, делаю более специфические упражнения».

Тимофей Пролубников: «Советую хорошо поесть, но не переборщите с жирной пищей»

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ Поделиться Поделиться





«К велозаезду специально я не готовлюсь, потому что велосипед у меня обычно включен в тренировочную программу. Высоких целей не ставлю, буду стараться, но главное — получить кайф от атмосферы велофестиваля!

Участникам велозаезда я бы посоветовал в первую очередь хорошо поесть перед заездом, чтобы хватило сил. Перед соревнованиями не стоит экспериментировать с продуктами, это точно. За несколько недель перед соревнованиями мне всегда помогало отказаться от мучного и сладкого, так я чувствовал себя выносливее. Когда наступает день соревнований, то перед ним утром я всегда ем кашу с бананами и медом, яйца, овощи. Стараюсь не переедать жирной пищи. Если спортсмен придерживается определенного питания в сезоне, то перед соревнованиями, думаю, он глобально ничего не будет менять. Но здесь у каждого свои привычки.



Ритуалов у меня нет, перед соревнованиями я обычно собран и сосредоточен, ничего особенного не делаю. Тренировочную программу я себе пишу сам, так как я единственный, кто себя знает на все 100%.



На самом деле, в кроссфите ты живешь в постоянной гонке за большим количеством повторений в каких-то движениях, за еще более тяжелой штангой и так далее, и это никогда не заканчивается. И если впереди соревнования, то в подготовке меняются немногие вещи: увеличивается объем работы, часто поднимаются тяжелые веса для адаптации нервной системы, соблюдается строгий режим питания и сна, уменьшается внешний стресс. За неделю до соревнований я обычно уменьшаю нагрузку до средней, чтобы организм восстановился и стал еще сильнее к соревнованиям».

Артем Ясницкий: «Не размышляйте о старте, а просто делайте своё дело»

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ Поделиться Поделиться





«Функционально я в хорошей физической форме, поэтому особой подготовкой к ЗСД Фонтанка Фесту не занимаюсь. Планирую заезд в хорошей компании, чтобы проехать маршрут в свое удовольствие. Но я понимаю, что большая мышечная масса моих бедер может плохо отреагировать на такую долгую монотонную работу, поэтому я сделаю пару подходов кардио на велотренажере в зале, попробую, как мой организм будет принимать эту нагрузку.

Другим участникам я советую делать свое дело. Лишний раз не накалять обстановку, не заниматься долгими размышлениями о том, как пройдет старт.

Уже находясь в спортивном режиме, я добавил дополнительные тренировки по легкой атлетике. Разумеется, мышечная память что-то помнит, но мне было важно добавить скорости, чтобы мои мышцы были готовы к быстрым рывкам. Отмечу, что если брать паузу в спорте или менять физическую нагрузку, то очень важно следить за тем, чтобы не получить никаких травм. В моем случае, например, могло ослабиться ахиллово сухожилие. Чтобы этого не произошло, потребовалось подготовить свои стопы к нетипичным нагрузкам, для этого я делал разные беговые, прыжковые упражнения, а также добавил функциональные и круговые тренировки по 1–2 минутам с максимальной интенсивностью».



Кристина Юдичева: «Хорошо выспитесь и не забывайте пить воду»

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ Поделиться Поделиться





«У меня недавно была травма, поэтому моя цель на ЗСД Фонтанка Фесте — просто принять в нем участие! Наверное, уже в следующем году мое участие будет более полноценным, когда нога полностью восстановится.

Участникам я рекомендую хорошо поесть за 1,5–2 часа перед соревнованиями, выспаться и быть в хорошем настроении! Во время заезда правильно ритмично дышать, контролировать своё самочувствие.

Также нужно пить достаточное количество воды.



Моя программа подготовки меняется в зависимости от того, какие предстоят соревнования. Например, когда я готовилась выступать на турнире по фитнесу и бодибилдингу, упор был на рельеф и объемы. Почти каждый день я ходила в зал, 3–4 раза в неделю были силовые тренировки, в остальные дни — кардио. Перед шоу «Титаны» мы не знали, какие нам предстоят испытания, поэтому я тренировала выносливость и силу рук, проходила всевозможные рукоходы, канаты, также тренировала хват».

