Что, где, когда. Путеводитель по ЗСД Фонтанка Фесту — 2024

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мы этого ждали почти целый год — и вот, наконец, завтра, 25 мая, мы встретимся на главном велособытии года в Петербурге — ЗСД Фонтанка Фесте. 15000 велосипедистов покорят Западный скоростной диаметр — это рекорд. Если вы среди них, то непременно прочитайте, что вас ждет в субботу в фестивальном городке и на трассе, чтобы не пропустить все приятные моменты и избежать неприятных. Стартуем!



Все начинается в фестивальном городке на Богатырском проспекте, 42 — на гостеприимной парковке гипермаркета «О’КЕЙ». Городок откроется в 16:00 — за два часа до старта первого заезда. Вы можете приехать на автомобиле — как раз на парковке удобно припарковаться, или на велосипеде — пока вы гуляете и участвуете во всех активностях, его можно будет поставить в специальной зоне.



Напоминаем, что всего будет два заезда:

«Наш оранжевый» стартует в 18:00;

«Засвети ЗСД» отправляется в 20:30. Не забудьте прикрепить полученный стартовый номер (вы же его получили, правда?) к велосипеду так, чтобы он хорошо был виден при въезде на трассу — иначе вас могут не допустить до заезда. Участвовать можно только в том заезде, на который вы регистрировались — ориентируйтесь на стартовый номер, для «Нашего оранжевого» номера оранжевого цвета, для «Засвети ЗСД» — синего.



До старта Рассчитайте время прибытия в фестивальный городок так, чтобы успеть поучаствовать не только в заезде, но и во всех активностях до старта.

Конкурсы Во-первых, можно принять участие в конкурсе самых оригинальных образов. В этом году для участников каждого заезда мы разыгрываем призы в трех номинациях: «Лучший костюм», «Лучшее оформление велосипеда» и «Не один» (для тех, кто отправляется в путь в составе дуэта, трио или еще большей компанией). Вообще, присылать фотографии себя в образе можно уже сейчас — в кадре обязательно должен быть виден стартовый номер. Не забудьте подойти к главной сцене за полчаса до старта вашего заезда — в 17:30 и 20:00 здесь объявят победителей.



Самым креативным участники заезда «Наш оранжевый» компания «ВелоДрайв» вручит по велосипеду, победитель конкурса в заезде «Засвети ЗСД» тоже получит велосипед — от радиостанции «Европа Плюс». Остальные призеры также получат классные подарки, среди которых колонка от группы компаний «Полис», футболки и термосы от «Европы Плюс», продуктовые корзины от гипермаркета «О'КЕЙ» и другие.



Свои конкурсы проведут и партнеры нашего фестиваля. Например, сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» подарит мерч за подписку на соцсети и за участие в викторинах и играх.

А ГК «А101» разыграет три горных велосипеда Welt Rockfall среди участников ЗСД Фонтанка Феста: для этого необходимо подписаться на группу застройщика «Вконтакте» и разместить там свое селфи с заезда до 29 мая.

Фотозоны Обязательно нужно сфотографироваться во всех возможных локациях. Главная фотозона, конечно, у организатора фестиваля — «Фонтанки» с большой надписью ЗСД Фонтанка Фест. Здесь стоит запечатлеть себя на память о том, где вы, собственно, провели этот субботний вечер. Вторая зона от «Фонтанки» — для любителей техники — кастомные велосипеды увидеть на улицах можно нечасто, а у нас они будут. И, конечно, во время всего фестиваля ваш будет встречать наш Чижик — бессменный маскот и символ «Фонтанки». С ним тоже не забудьте сфотографироваться!



В фотозоне группы компаний «Полис» можно сделать фото на велотандеме, «улетающем» в небо на воздушных шариках. Здесь будет работать профессиональный фотограф.

На станции G-Energy можно будет сфотографироваться на фоне 3D-панорамы вантового моста. Будет фотозона и у сети гипермаркетов «О'КЕЙ», где будет и любимый город, и спортивная тема — в общем, яркий и красивый фон вам обеспечен.

Официальный телепартнер фестиваля — Телеканал ТНТ — разместит в городке нейрофотобудку с искусственным интеллектом, благодаря которой вы сможете за один день побыть не только велосипедистом, но и бегуном, легкоатлетом или боксером.



Крутим педали Многие активности на фестивале так или иначе связаны с велодвижением. Например, в большой интерактивной зоне официального радиопартнера — радиостанции «Европа Плюс» расположится настоящий велооркестр. Наши участники почувствуют здесь себя настоящими музыкантами и будут крутить педали под хиты «Европы Плюс». Каждый велосипед отвечает за определенную составляющую в песне: барабаны, вокал, гитары и оставшиеся инструменты. «Собрав» звучание композиции полностью, участники получат фирменные призы. На станции G-Energy можно будет проверить свою реакцию на тренажере для профессиональных гонщиков и подзарядить смартфон, а также пополнить запас энергии питательными батончиками G-Drive с натуральными фруктами, ягодами и клетчаткой, и питьевой водой G-Drive, обогащенной магнием. Магний нормализует сердечный ритм, регулирует уровень сахара в крови. Этот микроэлемент давно признан необходимым для правильного функционирования организма.



В зоне сети гипермаркетов «О'КЕЙ» аниматор будет развлекать детей, пока участники готовятся к старту, а ведущий разогреет перед заездом. Здесь будут проходить художественные мастер-классы, можно будет собрать конструктор и поиграть в «Дженгу». Дело техники Веселимся, но не забываем о том, что впереди нас ждет 15 км пути. А значит, нужно удостовериться, что все в порядке с велосипедом. Для этого в фестивальном городе будет сразу несколько станций.

Рядом со сценой, напротив старта заезда, будет стоять мобильная станция техобслуживания G-Energy, на которой можно будет оперативно подготовить свой велосипед для заезда: механики подкачают колеса, проверят наличие «восьмерок» на колесе, затянут гайки, если потребуется, и проверят тормозную систему.

Еще две станции техобслуживания в фестивальном городке установит «ВелоДрайв» — палатки будет легко узнать по виндерам с соответствующей надписью. Кроме того можно будет бесплатно провести диагностику и настроить задние и передние переключатели, тормоза, рулевую колонку, протянуть педали и крепления шатунов, а также отрегулировать сиденье и подкачать колесо. Если потребуется замена какой-то детали, то нужно будет заплатить за нее и за работу механика, но серьезный ремонт возможен только если не будет очереди, чтобы не задерживать поток участников.



Также в палатке «ВелоДрайва» можно будет купить перчатки, шлем или фонарик — на случай если вы их забыли.

Трасса Маршрут у двух велозаездов одинаковый: 15 километров по Западному скоростному диаметру от фестивального городка на Богатырском до съезда с ЗСД на набережной реки Екатерингофки. На прохождение всей трассы отводится примерно 2 часа. Если вы устанете и не сможете доехать до конца — не переживайте, в конце каждого из заездов пройдут автобусы, которые подвезут всех отставших до финиша.

Не забывайте о том, что ЗСД — это все-таки магистраль, даже когда на ней нет машин, поэтому отнеситесь к заезду серьезно. Подросткам с 14 до 18 на трассе обязательно быть в шлеме, но мы рекомендуем надеть его всем. Соблюдайте правила и относитесь внимательно к другим участникам велопарада — все-таки в каждом заезде рядом будет ехать 7,5 тысяч человек. И помните: ЗСД Фонтанка Фест — это не гонка, поэтому наслаждайтесь поездкой, не старайтесь никого обгонять и не делайте резких маневров.



Мы не оставим вас без поддержки и на трассе. На всякий случай здесь будут дежурить машины скорой помощи, а также будет возможность помочь при технических проблемах. Мобильный пункт «ВелоДрайва» с надписью «техобслуживание» будет также дежурить на трассе, а также на финише — что надо, подкрутят, подкачают, чтобы вы могли спокойно и без приключений добраться до дома.

На протяжении всего пути велозаезда открываются уникальные виды, которые обычно сложно разглядеть из автомобиля. Если захотите запечатлеть их — не останавливайтесь на проезжей части — отойдите к обочине, чтобы не мешать движению, но не залезайте на ограждения, это категорически запрещено требованиями техники безопасности. Для удобства фотографирования на трассе оборудовано несколько фотозон.

Так, телеканал ТНТ поставит здесь автомобиль Lamborghini Sport, и вы сможете сделать селфи на его фоне. А в фотозоне «пит-стоп G-Energy» будет установлен специальный подиум, заехав на который велосипедисты смогут попозировать профессиональному фотографу — и получить потом снимок в группе G-Energy в «ВКонтакте».



Финиш Завершаем маршрут на съезде с ЗСД на набережной реки Екатерингофки.

После активной физической нагрузки очень важно восполнить потерянную жидкость — чтобы сделать окончание заезда максимально приятным и комфортным ГК А101 установит на финишной зоне пункт выдачи питьевой воды для всех участников велозаезда.



Дальше многим предстоит путь домой — можно воспользоваться услугами грузового такси. А после вечернего заезда «Засвети ЗСД» веломаршалы помогут желающим доехать в разные концы города — в том числе, до фестивального городка, если вы, например, оставили там машину перед стартом. Запишитесь предварительно на тот маршрут, который вам нужен.

Фестивальный городок завершит свою работу в 22:00.

До встречи завтра, 25 мая — ЗСД Фонтанка Фест уже совсем скоро.

