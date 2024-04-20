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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест: пора придумывать оригинальные костюмы

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    1 комментарий
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Пока на улице погода, не очень подходящая для велопрогулок, самое время задуматься о том образе, в котором вы поедете на ЗСД Фонтанка Фест. Тем более что на нашем фестивале именно изобретательность и оригинальность костюмов будут вознаграждены призами от организаторов и партнеров, причем еще до заезда!

    Всего в этом году три конкурсные номинации, в которых мы будем оценивать ваши креативные способности:

    • «Лучший костюм»
    • «Лучшее оформление велосипеда»
    • «Не один»

    Награждать мы будем участников заездов «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД» по отдельности — непосредственно перед стартом. В каждой из номинаций может быть несколько победителей. Поэтому еще больше людей сможет отправиться в путь еще в более хорошем настроении.

    Посмотрите, в каких образах выступали участники ЗСД Фонтанка Феста в прошлом году — ловите вдохновение.

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    Три простых шага для участия в конкурсе:

    1. Получаете стартовый пакет перед фестивалем.
    2. Отправляете фотографию в образе не позднее чем за час до своего заезда в WhatsApp или Telegram на номер +7 (921) 636-66-74. Важно написать имя и фамилию. Следите, чтобы в кадре был не только классный костюм, но и стартовый номер. Ведь участвовать в конкурсе можно только в рамках того заезда, в котором вы поедете. Отличительным знаком для жюри будет стартовый номер, который должен быть хорошо заметен.
    3. За полчаса до начала заезда подходите к главной сцене и ждете объявления победителей. А вдруг именно вы получите приз!

    Хотя мы не хотим ограничивать вашу фантазию ничем, кроме правил безопасности, мы будем рады, если вы поддержите общую стилистику заезда, в котором принимаете участие.

    Так, в заезде «Наш оранжевый» мы ждем от участников конкурса много-много оранжевого цвета: одежда, велосипед, аксессуары, макияж, грим — можно все, что не помешает движению нашего велопарада. Цвет жизнерадостности, позитива, а заодно — фирменный цвет «Фонтанки».

    В заезде «Засвети ЗСД» главное — сиять и светить! Светящиеся, светоотражающие элементы, блестки на одежде и велосипеде, все, что придет вам в голову. Но мы должны заставить ЗСД быть таким ярким, чтобы было видно даже из космоса. Но какими бы смелыми ни были ваши задумки, запрещено использование петард, фейерверков, бенгальских свечей и т. д., а части ваших образов не должны мешать движению всех остальных.

    Так что не унываем из-за апрельской метели, ждем весну — и готовим костюмы для ЗСД Фонтанка Феста! А если вы еще не зарегистрировались, то поспешите, потому что слотов на «Наш оранжевый» заезд осталось совсем немного. Приобрести слот можно только на официальном сайте ЗСД Фонтанка Феста!

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Ser_N077120 Апр 2024 в 19:02
    гости Н.Ивлеевой недавно подавали идеи оригинальных костюмов...
    :)
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