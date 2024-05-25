На старт, внимание! Шестой ЗСД Фонтанка Фест начнется через несколько часов

Настал долгожданный день — 25 мая, а значит, именно сегодня пройдет шестой международный фестиваль ЗСД Фонтанка Фест. Около 15 тысяч велосипедистов проедут сегодня вечером 15 километров по центральному участку Западного скоростного диаметра.

Стартовый городок на Богатырском проспекте, 42 откроется в 16:00. Здесь участников фестиваля ждут активности от «Фонтанки» и партнеров фестиваля. Подробнее о них можно узнать в нашем путеводителе . Например, можно будет проверить техническое состояние велосипеда у «Велодрайва», подкрепиться в зоне G-Energy и сфотографироваться в многочисленных фотозонах.

Всего будет два заезда: первый — «Наш оранжевый» — стартует в 18:00 и пройдет в корпоративном цвете «Фонтанки», второй — для романтиков и любителей закатов — «Засвети ЗСД» — начнется в 20:30. На прохождение всей трассы велосипедистам дается два часа.

Для тех, кто подготовился заранее и готов выйти на старт в оригинальном образе, мы подготовили призы и подарки от «Фонтанки» и наших партнеров. Присылайте фотографии не позднее чем за час до своего заезда в WhatsApp или Telegram на номер +7 (921) 636–66–74. Звонки не принимаются, только текстовые сообщения! Награждение состоится за полчаса до каждого заезда.



Яркий и громкий, как феррари — в сторону ЗСД Фонтанка Фест уже отправился дискобайк «Энергия+». Его экипаж из двух ученых-велосипедистов и одного диджея готовится сегодня установить новое достижение Книги рекордов России — собрать самую большую велодискотеку в истории. В этом энтузиастам помогут участники вечернего заезда «Засвети ЗСД» в 20:30.