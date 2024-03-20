ЗСД Фонтанка Фест набирает обороты: за 20 дней у нас уже более 6500 участников

Поделиться Поделиться





Уже более 6500 человек приобрели слоты для участия в масштабном и красочном велозаезде ЗСД Фонтанка Фест. Вместе с петербуржцами по трассе прокатятся жители всей страны — от Москвы до Южно-Сахалинска и от Мурманска до Краснодара.



Не прошло и месяца с открытия регистрации на ЗСД Фонтанка Фест, а у нас уже больше 6500 желающих прокатиться 25 мая 2024 года по ЗСД в хорошей компании велолюбителей и велофанатов. С учетом того, что общее количество слотов 15 000 (по 7500 в каждом заезде), мы близки к «экватору». И если темпы регистрации сохранятся на том же уровне, то она может завершиться задолго до старта. Есть и еще одна причина поторопиться: стоимость слотов будет увеличиваться со временем.

Популярность ЗСД Фонтанка Феста в российских масштабах можно оценить по географии участников, которые приобретают слоты: Абакан, Брянск, Владикавказ, Иркутск, Краснодар, Омск, Южно-Сахалинск, Мурманск и т. д. — всего 57 городов . Отличная возможность найти себе на фестивале друзей со всей страны.

Тем, кто еще раздумывает, участвовать в заезде или нет, советуем поспешить. А чтобы было легче принять решение, напоминаем о том, чем отличаются друг от друга заезды. «Наш Оранжевый» — это семейный заезд, в котором вместе со взрослыми могут принять участие подростки от 14 лет и старше. Он пройдет в фирменном оранжевом цвете «Фонтанки», поэтому мы ждем, что участники поддержат оранжевое настроение. Начало в 18:00.

и старше. Он пройдет в фирменном оранжевом цвете «Фонтанки», поэтому мы ждем, что участники поддержат оранжевое настроение. Начало в 18:00. «Засвети ЗСД» — вечерний заезд только для взрослых (18+). Светим всегда и везде и освещаем путь себе и другим участникам с помощью лампочек, фонариков и светоотражателей. Главное, чтобы без открытого огня.

За лучшие костюмы участники обоих заездов получат подарки от организаторов фестиваля перед стартом.