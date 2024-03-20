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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест набирает обороты: за 20 дней у нас уже более 6500 участников

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    3 комментария
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    Уже более 6500 человек приобрели слоты для участия в масштабном и красочном велозаезде ЗСД Фонтанка Фест. Вместе с петербуржцами по трассе прокатятся жители всей страны — от Москвы до Южно-Сахалинска и от Мурманска до Краснодара.

    Не прошло и месяца с открытия регистрации на ЗСД Фонтанка Фест, а у нас уже больше 6500 желающих прокатиться 25 мая 2024 года по ЗСД в хорошей компании велолюбителей и велофанатов. С учетом того, что общее количество слотов 15 000 (по 7500 в каждом заезде), мы близки к «экватору». И если темпы регистрации сохранятся на том же уровне, то она может завершиться задолго до старта. Есть и еще одна причина поторопиться: стоимость слотов будет увеличиваться со временем.

    Популярность ЗСД Фонтанка Феста в российских масштабах можно оценить по географии участников, которые приобретают слоты: Абакан, Брянск, Владикавказ, Иркутск, Краснодар, Омск, Южно-Сахалинск, Мурманск и т. д. — всего 57 городов. Отличная возможность найти себе на фестивале друзей со всей страны.

    Тем, кто еще раздумывает, участвовать в заезде или нет, советуем поспешить. А чтобы было легче принять решение, напоминаем о том, чем отличаются друг от друга заезды.

    • «Наш Оранжевый» — это семейный заезд, в котором вместе со взрослыми могут принять участие подростки от 14 лет и старше. Он пройдет в фирменном оранжевом цвете «Фонтанки», поэтому мы ждем, что участники поддержат оранжевое настроение. Начало в 18:00.
    • «Засвети ЗСД» — вечерний заезд только для взрослых (18+). Светим всегда и везде и освещаем путь себе и другим участникам с помощью лампочек, фонариков и светоотражателей. Главное, чтобы без открытого огня.

    За лучшие костюмы участники обоих заездов получат подарки от организаторов фестиваля перед стартом.

    И это еще не всё! На ЗСД Фонтанка Фесте мы готовим для вас множество сюрпризов, которые превратят 25 мая 2024 года из обычного выходного дня в настоящий праздник, насыщенный новыми впечатлениями. Покорим ЗСД вместе!

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    Комментарии 3

    28186206520 Мар 2024 в 10:15
    А почему опять иностранное название? Организаторов надо проверить на лояльность к скрепам.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 10:14
    Натурально достали, полно парков велодорожек и пр. мест, нет перекроем Невский, ЗСД, кольцевую, вообщем где хотим там тусуемся а холопы потерпят не впервой и потом в бюджете денег излишки? Нам при наличии СВО развлечений не хватает, нет других целей или более достойных мест приложения? Не гос. деп США, и не коллективный Запад, все сами сами выбешиваем людей изо всех сил, стараемся, ну что ж результат будет обязательно.
    +1−0
    Pilat20 Мар 2024 в 10:03
    Позор и откровенно наплевательское отношение к горожанам
    +1−0
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