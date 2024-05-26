«ЗСД Фонтанка Фест — 2024»: посмотрите на самые яркие моменты на фото и видео

Два заезда, почти 15 тысяч участников, 15 километров трассы, 23 корпоративные команды и новый рекорд России — таким был шестой международный фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест». Ежегодный праздник любителей прокатиться на велосипеде завершился вчера — но еще долго мы будем его вспоминать, перелистывать фотографии и, конечно, ждать встречи в следующем году. А чтобы сохранить яркие впечатления, давайте еще раз посмотрим на кадры из фестивального городка и с трассы, которые запечатлели фотографы «Фонтанки».
Фотографии: Сергей Коньков, Валентин Егоршин, Олег Мясоедов, Анастасия Барашкова, Дарья Драй, Сергей Михайличенко, Анжела Мнацаканян, Виталий Коликов.