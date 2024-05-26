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    «ЗСД Фонтанка Фест — 2024»: посмотрите на самые яркие моменты на фото и видео

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    Два заезда, почти 15 тысяч участников, 15 километров трассы, 23 корпоративные команды и новый рекорд России — таким был шестой международный фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест». Ежегодный праздник любителей прокатиться на велосипеде завершился вчера — но еще долго мы будем его вспоминать, перелистывать фотографии и, конечно, ждать встречи в следующем году. А чтобы сохранить яркие впечатления, давайте еще раз посмотрим на кадры из фестивального городка и с трассы, которые запечатлели фотографы «Фонтанки».

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    Фотографии: Сергей Коньков, Валентин Егоршин, Олег Мясоедов, Анастасия Барашкова, Дарья Драй, Сергей Михайличенко, Анжела Мнацаканян, Виталий Коликов.

    Шестой международный фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест» прошел в субботу, 25 мая 2024 года, по участку трассы Западного скоростного диаметра. Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру», компания «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр». В фестивале приняли участие почти 15 000 человек. Состоялось два заезда, которые проехали по одинаковым маршрутам: от стартового городка на Богатырском проспекте до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Маршрут проходил по одной из самых красивых трасс города, высшая точка велопарада — 53 метра над Морским каналом.

    Посмотреть, как проходил фестиваль в 2024 году, можно в наших новостях, в группе фестиваля во «ВКонтакте» и в Telegram-канале Феста.

    Фестиваль прошел при поддержке партнеров: титульного партнера — бренда моторных масел G-Energy, официального командного партнера —холдинга Setl Group, генерального радиопартнера — «Европа плюс», официального телепартнера — телеканала ТНТ, официального партнера — сети гипермаркетов «О’КЕЙ», партнеров ГК «А101», бренда «ЮМАТЕКС Термо», группы компаний «Полис».

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