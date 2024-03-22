Следуй за веломаршалом! Кто поможет вернуться домой после заезда на ЗСД Фонтанка Фесте

Велозаезд протяженностью 15 км по ЗСД — серьезный вызов для многих участников фестиваля, а ведь вечером еще нужно добраться до дома вместе с велосипедом. Веломаршалы — это те люди, которые каждый год помогают сделать путь домой приятнее и комфортнее.
Веломаршалы — это опытные велосипедисты, которые после вечернего заезда «Засвети ЗСД» помогут участникам добраться до разных районов города по максимально удобному и безопасному маршруту. Так что если вы чувствуете себя еще недостаточно уверенными в своих силах — не переживайте, вам обязательно помогут.
Узнать веломаршала легко — на нем будет желтая майка с соответствующей надписью. На финише — на набережной реки Екатерингофки — веломаршалы соберут группы, чтобы отправиться на велосипеде домой в разные районы города.
Точные координаты места сбора, время старта групп, а также мобильные телефоны веломаршалов можно будет узнать в группе «ВКонтакте». Там же можно будет записаться в группы по районам, если вы планируете присоединиться и добираться до дома организованно.
В этом году развозка будет организована по пяти маршрутам, соответственно записываться нужно в пяти группах:
- Невский район
- Васильевский остров и Богатырский проспект
- «Московская» и проспект Славы
- Проспект Ветеранов
- Сосновка
Если вы планируете оставить машину в стартовом городке на Богатырском проспекте, то присоединяйтесь ко второй группе!
Если же вы планируете самостоятельно добираться до дома, то веломаршалы советуют накануне продумать маршрут и выбрать максимально спокойный, где меньше всего машин. Если у вас останутся вопросы — пишите координаторам, они помогут вам разобраться в тонкостях.
Протяженность трассы ЗСД Фонтанка Фест — 15 км, а путь домой может быть еще длиннее, поэтому опытные веломаршалы советуют основательно подготовиться к такому продолжительному заезду.
- Проверить состояние велосипеда, подкачать колеса.
- Проверить наличие насоса и велоаптечки.
- Запастись водой.
- На трассе и при передвижении по городу включать передний фонарик и габаритные огни.
- Взять с собой дождевик — погода в Петербурге непредсказуема!
- Не смотреть в телефон.
И не забывайте, что главная цель ЗСД Фонтанка Фест — получить удовольствие и яркие впечатления от участия в велопараде, поэтому не спешите, следуйте в своем темпе и будьте внимательны и вежливы с другими участниками. А если понадобится — вам обязательно придут на помощь.