Следуй за веломаршалом! Кто поможет вернуться домой после заезда на ЗСД Фонтанка Фесте

Велозаезд протяженностью 15 км по ЗСД — серьезный вызов для многих участников фестиваля, а ведь вечером еще нужно добраться до дома вместе с велосипедом. Веломаршалы — это те люди, которые каждый год помогают сделать путь домой приятнее и комфортнее.

Веломаршалы — это опытные велосипедисты, которые после вечернего заезда «Засвети ЗСД» помогут участникам добраться до разных районов города по максимально удобному и безопасному маршруту. Так что если вы чувствуете себя еще недостаточно уверенными в своих силах — не переживайте, вам обязательно помогут.

Узнать веломаршала легко — на нем будет желтая майка с соответствующей надписью. На финише — на набережной реки Екатерингофки — веломаршалы соберут группы, чтобы отправиться на велосипеде домой в разные районы города.

Точные координаты места сбора, время старта групп, а также мобильные телефоны веломаршалов можно будет узнать в группе «ВКонтакте». Там же можно будет записаться в группы по районам, если вы планируете присоединиться и добираться до дома организованно.



В этом году развозка будет организована по пяти маршрутам, соответственно записываться нужно в пяти группах:



Если вы планируете оставить машину в стартовом городке на Богатырском проспекте, то присоединяйтесь ко второй группе!

