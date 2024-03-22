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    ЗСДфест

    Следуй за веломаршалом! Кто поможет вернуться домой после заезда на ЗСД Фонтанка Фесте

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    4 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Велозаезд протяженностью 15 км по ЗСД — серьезный вызов для многих участников фестиваля, а ведь вечером еще нужно добраться до дома вместе с велосипедом. Веломаршалы — это те люди, которые каждый год помогают сделать путь домой приятнее и комфортнее.

    Веломаршалы — это опытные велосипедисты, которые после вечернего заезда «Засвети ЗСД» помогут участникам добраться до разных районов города по максимально удобному и безопасному маршруту. Так что если вы чувствуете себя еще недостаточно уверенными в своих силах — не переживайте, вам обязательно помогут.

    Узнать веломаршала легко — на нем будет желтая майка с соответствующей надписью. На финише — на набережной реки Екатерингофки — веломаршалы соберут группы, чтобы отправиться на велосипеде домой в разные районы города.

    Точные координаты места сбора, время старта групп, а также мобильные телефоны веломаршалов можно будет узнать в группе «ВКонтакте». Там же можно будет записаться в группы по районам, если вы планируете присоединиться и добираться до дома организованно.

    В этом году развозка будет организована по пяти маршрутам, соответственно записываться нужно в пяти группах:

    Если вы планируете оставить машину в стартовом городке на Богатырском проспекте, то присоединяйтесь ко второй группе!

    Если же вы планируете самостоятельно добираться до дома, то веломаршалы советуют накануне продумать маршрут и выбрать максимально спокойный, где меньше всего машин. Если у вас останутся вопросы — пишите координаторам, они помогут вам разобраться в тонкостях.

    Протяженность трассы ЗСД Фонтанка Фест — 15 км, а путь домой может быть еще длиннее, поэтому опытные веломаршалы советуют основательно подготовиться к такому продолжительному заезду.

    • Проверить состояние велосипеда, подкачать колеса.
    • Проверить наличие насоса и велоаптечки.
    • Запастись водой.
    • На трассе и при передвижении по городу включать передний фонарик и габаритные огни.
    • Взять с собой дождевик — погода в Петербурге непредсказуема!
    • Не смотреть в телефон.

    И не забывайте, что главная цель ЗСД Фонтанка Фест — получить удовольствие и яркие впечатления от участия в велопараде, поэтому не спешите, следуйте в своем темпе и будьте внимательны и вежливы с другими участниками. А если понадобится — вам обязательно придут на помощь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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