Помощь на дороге: к кому обратиться на ЗСД Фонтанка Фесте

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ЗСД Фонтанка Фест — это очень масштабное спортивное и развлекательное мероприятие. Судите сами — в нем ожидается около 15 тысяч участников. Поэтому вопросы безопасности и комфорта выходят на первое место, и организаторы праздника, и сами участники, уверены, прикладывают максимум усилий, чтобы все прошлом на высшем уровне. Но на случай, если кому-то понадобится помощь — у нас все предусмотрено.

До старта Каждый райдер знает: подготовка велосипеда к заезду — дело ответственное. Поэтому лучше перестраховаться и проверить все еще раз. У нас в фестивальном городке будет специальная зона, где можно будет и подкачать колеса, и проверить, все ли в порядке, и выполнить небольшой ремонт, если потребуется. Ну а если все ОК, то на время перед стартом можно будет оставить велосипед на велостоянке, чтобы весело провести время с такими же, как вы.

Во время заезда На маршруте также будут организованы дополнительные технические зоны, чтобы помочь тем, у кого на маршруте что-то пойдет не так. Автомобили техподдержки будут стоять неподвижно в видных местах, чтобы не мешать движению велосипедистов. Вам надо будет добраться до них самостоятельно. Но не переживайте: наши участники настроены весьма доброжелательно, и если вам потребуется помощь, то рядом всегда найдется кто-то более опытный, чтобы поддержать в трудную минуту.

Мы много раз повторили и еще раз повторим: ЗСД Фонтанка Фест — не гонка, а велофестиваль, поэтому рекорды скорости здесь показывать не надо, а демонстрировать свои навыки езды на велосипеде, подрезая других велосипедистов и демонстрируя резкую и неаккуратную манеру вождения на трассе, попросту запрещено. Но все-таки, когда вокруг тысячи стремящихся вперед велосипедов с наездниками, всякое может случиться: падения, столкновения и т.п. Мы надеемся, что травм удастся избежать. Но для вашего и нашего спокойствия на дистанции будут дежурить кареты скорой помощи.

После финиша 15 километров — серьезная дистанция, но после нее еще нужно вернуться домой. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь в передвижении по городским улицам, то вам помогут веломаршалы — после заездов они соберут группы по разным районам города и отправятся с ними по вечернему Петербургу. Не забудьте заранее зарегистрироваться. Подробнее про веломаршалов можно прочитать здесь.

Будьте уверены — в любой сложной ситуации на велофестивале наша команда придет к вам на помощь. С нетерпением ждем встречи со всеми участниками ЗСД Фонтанка Феста 25 мая! А если вы еще не зарегистрировались — поторопитесь, осталось немного мест на «Наш оранжевый» заезд.

