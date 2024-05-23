В Петербурге простились с рок-продюсером Андреем Тропилло

В лютеранской церкви Святой Екатерины прощаются с советским и российским продюсером Андреем Тропилло. В 15:45 в клубе «Грибоедов» состоятся поминки.

Гроб с усопшим выносили под бурные аплодисменты. Пришли проститься с Андреем Тропилло продюсер группы «Кукрыниксы» Игорь Гудков (Панкер), виолончелист группы «Аквариум», рок-музыкант Всеволод Гаккель, автор культовых обложек «Аквариума» фотограф Андрей Усов и Алексей Никонов — музыкант и вокалист панк-группы «Последние танки в Париже».

Кроме того, в церкви были замечены Александр Семенов и Николай Михайлов из Ленинградского рок-клуба, основатель рок-группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан, музыкальный журналист, главред Rock-n-roll.ru и «Петербургского рок-клуба» Андрей Бурлака.

Один из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни в Финляндии. О последних годах его жизни рассказал Михаил Пащенко (Тролль). Сейчас родственники ищут скульптора для создания памятника и собирают деньги на его установку.



Андрей Тропилло родился в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. Известен своим вкладом в становление и развитие русского рока — многих музыкантов он записывал на базе кружка звукозаписи в Доме юного техника, которым руководил. В его неофициальной студии «АнТроп» родились альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и многих других. Тропилло организовывал концерты музыкантов, иногда выступал в качестве музыканта и на подпевке при записи альбомов. В 90-е Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.

