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    В Петербурге простились с рок-продюсером Андреем Тропилло

    1957
    2 комментария

    В лютеранской церкви Святой Екатерины прощаются с советским и российским продюсером Андреем Тропилло. В 15:45 в клубе «Грибоедов» состоятся поминки.

    читатель «Фонтанки» Алексей

    Гроб с усопшим выносили под бурные аплодисменты. Пришли проститься с Андреем Тропилло продюсер группы «Кукрыниксы» Игорь Гудков (Панкер), виолончелист группы «Аквариум», рок-музыкант Всеволод Гаккель, автор культовых обложек «Аквариума» фотограф Андрей Усов и Алексей Никонов — музыкант и вокалист панк-группы «Последние танки в Париже».

    Кроме того, в церкви были замечены Александр Семенов и Николай Михайлов из Ленинградского рок-клуба, основатель рок-группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан, музыкальный журналист, главред Rock-n-roll.ru и «Петербургского рок-клуба» Андрей Бурлака.

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    В церкви звучала любимая песня покойного — Black Bird группы The Beatles, сообщает автор телеграм-канала «Краеведческий стендап» Федор Погорелов.

    «На рассвете черный дрозд поет:

    Бери крылья и лети вперед,

    На восход»

    «Фонтанка.ру»

    Один из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни в Финляндии. О последних годах его жизни рассказал Михаил Пащенко (Тролль). Сейчас родственники ищут скульптора для создания памятника и собирают деньги на его установку.

    Андрей Тропилло родился в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. Известен своим вкладом в становление и развитие русского рока — многих музыкантов он записывал на базе кружка звукозаписи в Доме юного техника, которым руководил. В его неофициальной студии «АнТроп» родились альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и многих других. Тропилло организовывал концерты музыкантов, иногда выступал в качестве музыканта и на подпевке при записи альбомов. В 90-е Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.

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