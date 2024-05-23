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    В Москве начали испытания первого в России беспилотного трамвая

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    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале испытаний в столице первого в России беспилотного трамвая. Собянин заявил об этом 23 мая на церемонии открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий, передает агентство «Москва».

    Предполагается, что беспилотный трамвай выйдет на линию без машиниста уже в 2025 году.

    «Это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами. И в конце 2025 года даже без дублера-водителя», — цитирует агентство выступление Собянина.

    На первом этапе автоматика будет дублировать действия машиниста. Сообщается, что система повторяет более 90% решений человека и исправляет его действия в случае ошибки.

    В Москве хотят к 2027 году сделать беспилотными более 80% трамвайного подвижного состава.

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