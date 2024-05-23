«Петергоф» в Красносельском районе. Фонтан и водоворот открылись на Маршала Захарова

Вторая за день коммунальная авария произошла во время испытаний в Красносельском районе Петербурга днем 23 мая. Еще один фонтан забил неподалеку от первого.
Трубу прорвало на улице Маршала Захарова, сообщили «Фонтанке» очевидцы. Вода забила фонтаном и залила газон, тротуар и дорогу. А чей-то шлепанец угодил в водоворот.
Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», во время проведения диагностики сетей выявили технологическое нарушение у дома 36, корпус 1, по улице Маршала Захарова. Службы уже работают на месте. Ненадежный участок отключили, ведутся ремонтные работы.
Сегодня в Красносельском районе проводят испытания теплосетей. Несколькими часами ранее их уже не выдержала одна труба — на Ленинском проспекте, 93. Там фонтан бил до пятого этажа.
Испытания теплосетей проводят каждый год между отопительными сезонами, чтобы выявить ненадежные участки и запланировать капитальный ремонт. На время их проведения температуру теплоносителя снижают, и она не превышает 40 градусов.