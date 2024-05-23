«Петергоф» в Красносельском районе. Фонтан и водоворот открылись на Маршала Захарова

Вторая за день коммунальная авария произошла во время испытаний в Красносельском районе Петербурга днем 23 мая. Еще один фонтан забил неподалеку от первого.

Трубу прорвало на улице Маршала Захарова, сообщили «Фонтанке» очевидцы. Вода забила фонтаном и залила газон, тротуар и дорогу. А чей-то шлепанец угодил в водоворот.