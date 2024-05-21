На похороны президента Ирана вылетает спикер Госдумы. Путин передает слова соболезнования

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 22 мая отправится в Тегеран на церемонию прощания с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом 21 мая сообщил Владимир Путин в ходе разговора с председателем Госумы, передает ТАСС.
«Гибель Раиси — большая потеря, это был человек слова, с которым можно было уверенно работать», - цитирует агентство Путина. Он попросил Володина передать руководству Ирана слова искреннего соболезнования в связи с гибелью президента. Россия готова и далее взаимодействовать с Ираном, как при Раиси.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация не собирается очно участвовать в церемонии похорон иранского лидера, так как международное участие не предусмотрено.
Президента Эбрахима Раиси похоронят 23 мая в городе Мешхеде на северо-востоке Ирана, в родном городе Раиси, центре паломничества шиитов. Церемония прощания состоится в мавзолее имама Резы.
Напомним, вертолет Bell 212, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился в воскресенье неподалеку от границы с Азербайджаном. Все пассажиры и экипаж погибли. Причиной крушения назвали техническую неисправность.