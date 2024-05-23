«В клумбе был максимально аккуратен, позавтракал цветками вишни». В пригороде Петербурга к людям пришёл лось

Лесной гость устроил себе завтрак в саду у частного дома в поселке городского типа имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом рассказывает хозяйка дома 23 мая в группе «Грибы и Грибники СПб».



Лося вчера утром зафиксировала камера видеонаблюдения. «Забор высокий, перелез в единственном месте, где сетка-рабица. Очень прилично себя вёл, не испортил посадки, в клумбе был максимально аккуратен, позавтракал цветками вишни и ушёл. К сожалению, нас дома не было — фото только такие», — пишет Мария.

