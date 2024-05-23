Владимир Путин отправится в Узбекистан

Президент России Владимир Путин посетит 26–27 мая Узбекистан, сообщил в четверг помощник президента Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Сегодня глава российского государства встретился в Кремле с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой. Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились с участием членов делегаций в формате официального завтрака. По итогам встречи запланировано подписание документов.

Уже вечером Владимир Путин отправится в Минск с двухдневным официальном визитом. Там президент встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.