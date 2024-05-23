Путин отправится в Минск с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. До этого он проведет переговоры с королем Бахрейна в Москве.

Вечером 23 мая Путин отправится в Минск с двухдневным официальным визитом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Переговоры с Лукашенко состоятся уже сегодня, передает ТАСС.

«Сегодня будет общение двух президентов <…>, и завтра будет целый день вот этого официального визита», — сказал Песков.



Перед этим днем Путин встретится в Кремле с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, пишет РИА Новости. По словам Пескова, сначала переговоры пройдут в узком составе, а затем с делегациями в формате официального завтрака. По итогам планируется подписание документов.