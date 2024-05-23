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    Путин отправится в Минск с двухдневным визитом

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    Президент России Владимир Путин встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. До этого он проведет переговоры с королем Бахрейна в Москве.

    Вечером 23 мая Путин отправится в Минск с двухдневным официальным визитом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Переговоры с Лукашенко состоятся уже сегодня, передает ТАСС.

    «Сегодня будет общение двух президентов <…>, и завтра будет целый день вот этого официального визита», — сказал Песков.

    Перед этим днем Путин встретится в Кремле с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой, пишет РИА Новости. По словам Пескова, сначала переговоры пройдут в узком составе, а затем с делегациями в формате официального завтрака. По итогам планируется подписание документов.

    16–17 мая Владимир Путин посещал Китай, где провел встречу с председателем Си Цзиньпином.

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    БелоруссияМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБахрейн
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    Комментарии 8

    BlackAdder23 Мая 2024 в 12:53
    🤞
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