Вирус потянул Петербург в долги. Смольный рассказал, как будет менять бюджет из-за пандемии

Остальное менее фатально, но тоже показательно: на 6,7 млрд упадут отчисления от налогов малого бизнеса, которые он платит по упрощенной системе (ставка уже снижена); на 5 млрд — от оказания платных услуг, на 2 млрд — от использования городской и муниципальной собственности. При этом в сторону увеличения пересчитаны доходы от штрафов и, конечно, безвозмездные поступления от федерального бюджета: раньше в виде трансфертов и субвенций ожидалось 20 млрд, теперь на 5 млрд больше.



Без фонтанов и капремонта



Расходы тоже снижаются, но вдвое медленнее: с 727 млрд до 677 млрд. Поступиться текущими планами пришлось всем органам власти — например, повсеместно сокращаются отчисления на массовые мероприятия. Из заметного — жилищный комитет. У него снимают 2,7 млрд из 3 млрд рублей, которые бюджет должен был вложить в программу капремонта домов 2020 года. Напомним, программа сверстана исходя из 13 млрд, и остающееся, в теории, фонд капремонта должен собрать с горожан. Бюджетное участие и так снижали, для чего вдвое увеличили взносы с жителей, однако, как теперь выполнять программу, вообще не ясно. Особенно если учесть, что петербуржцам фактически разрешили пока не особенно спешить со взносами — пени за просрочку начислять запрещено.



Вдвое, на 6,3 млрд, предложено сократить субсидии тепловикам за то, что они продают энергию жителям по льготным тарифам. Миллиард снимают с программы «Молодежи — доступное жилье», 2 с лишним миллиарда — с расселения коммуналок, 700 млн рублей — с квартир для молодых семей.



Комитет по благоустройству жертвует 4 млрд: под нож идут расходы на содержание дорог, утилизацию снега, отведение сточных вод, создание комфортной городской среды, содержание зеленых территорий. КРТИ, как уже сообщала «Фонтанка», отстоял свои 7 млрд рублей на текущий ремонт дорог, однако 600 млн пришлось снимать с капитального. Комитет по транспорту осиротел без 11 млрд на транспортную реформу. Комитет по энергетике сокращает субсидии Водоканалу на туалеты и фонтаны, а также — «Ленсвету».



Комитет по здравоохранению вполне логично оказывается в плюсе на 2,8 млрд рублей (в частности, 3,5 млрд выделят на обустройство коечного фонда для коронавирусных больных, 221 млн — на допвыплаты врачам). Примерно столько же выиграл и комитет по соцполитике — в частности, растут выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. На 30 млрд растет расходная статья комитета финансов, но в данном случае речь идет о резервном фонде правительства, из которого оплачиваются различные противовирусные мероприятия: с миллиарда его увеличивают в три десятка раз.



Районы теряют на одном и том же — но по-разному, в зависимости от размера. Кронштадтский, к примеру, 160 млн от своего бюджета в 2,8 млрд; Выборгский — 1,2 млрд от 16,6 млрд рублей. В бюджете прописано также увеличение дотаций муниципальным бюджетам для «обеспечения сбалансированности» — с 20 млн рублей до полумиллиарда. Дотация им же на выпадающие доходы или растущие расходы составит 237 млн.



От бюджетной стройки отрезают треть



Будущее адресной инвестиционной программы — то есть, по сути, строительных планов города — «Фонтанка» крупными мазками уже описывала. Тогда получалось, что, даже если финансовый блок будет держать себя в руках, АИП в 2020 году никак не превысит 75 млрд, при том что в действующей редакции в программу заложен 101 млрд. На выходе получилось еще жестче: в программе оставили 67,7 млрд. Это все равно больше, чем удалось освоить годом ранее, но замедление общегородской стройки впечатляет. При этом глубоко гипотетическая АИП на следующий год увеличилась лишь на пару миллиардов (до 108 млрд рублей).



Если смотреть по комитетам, то с КРТИ все вышло примерно так, как и предполагалось: от 25,9 млрд отрезали 8 млрд, из них около 3 млрд сняли с наземного строительства. Радикально в 2020-м похудел 2-й этап обхода Красного Села (с почти миллиарда до 353 млн), на Южную улицу в Лахте оставили лишь 36 млн, миллиард с лишним записав на 2021-й. На развязку Московского шоссе и Дунайского проспекта потратят в 2020 году 50 млн вместо 850 млн, а в следующем — 448 млн вместо 2,6 млрд. Первый этап Южной широтной магистрали также остается в АИП текущего года исключительно формально, развязка на «Экспофорум» у Пулковки предсказуемо вычеркнута вообще. 300 млн снято с различных проектных работ.



На метро вместо 13,8 млрд потратят теперь 9 млрд. Около полутора миллиардов снимают с нового участка коричневой линии и более 150 млн — с депо «Краносельское». Главная жертва — оранжевая линия до «Большого проспекта»: вместо 4,5 млрд теперь в АИП 2020 года значатся 960 млн. Полностью заморожена история с продолжением зеленой и фиолетовой линий до их места встречи на станции «Зоопарк»/«Шуваловский проспект». При этом даже выросла статья по замене эскалаторов на «Технологическом институте-1»; кроме того, порядка 2,3 млрд рублей теперь заложены в «перенесенные работы по объектам ввода» — ранее в КРТИ это объясняли необходимостью закрыть вопросы по уже введенным участкам Невско-Василеостровской линии и Фрунзенского радиуса.



Комстрой, как и сообщала «Фонтанка», просядет на 7 млрд рублей от первоначальных 27 млрд. Миллиард в 2020 году снимают со строительства школ, полмиллиарда — с детских садов, около 700 млн — с «культуры». Больше всего теряет стройка по здравоохранению — вместо 8,8 млрд на неё потратят в этом году 5,5 млрд рублей, финансирование переносится на более поздний период. Например, это относится к 40-й больнице в Сестрорецке, где планировалось освоить 1,9 млрд рублей, но в итоге остается лишь 680 млн, остальное — в следующем году. Новый корпус 33-й больницы в Колпино достроят теперь в 2022-м, а не в 2021 году. Строительство нового корпуса онкологического центра в Песочном практически целиком переносится на 2021 год; детская городская больница на Авангардной также недосчитается около полумиллиарда. Примерно столько же теряет направление «социальная политика» — в основном за счет двух центров реабилитации для детей-инвалидов и реабилитационного центра для несовершеннолетних на Шлиссельбургском шоссе.



Комитет имущественных отношений надеялся пожертвовать третью своей 28 миллиардной программы, однако в итоге пришлось прощаться с половиной, сейчас у КИО 15,3 млрд рублей. С 7,4 млрд рублей на 2,5 млрд снижаются расходы на выкуп социальных квартир у застройщиков (аналогичные траты на сирот сохраняются в полном объеме). 13-миллиардная строчка «расходы на приобретение объектов недвижимости» ужимается до приобретения объектов образования и здравоохранения (5,6 млрд): ранее КИО утверждал, что откажется, в частности, от МФЦ и библиотек. Нетронутым остается перечисление 3 млрд рублей «Теплосети Санкт-Петербурга» — благо договор купли-продажи акций компании на эту сумму был недавно подписан. Зато выпадают городская инвестиция в проект «ИТМО Хайпарк» и субсидия на развязки ЗСД. Ранее «Фонтанка» уже сообщала, что работы на Шуваловской уже частично выполнены, так что полностью отказаться от бюджетных обязательств не получится. Так и вышло: из 2,5 млрд рублей оставлены 566 млн.



Комитет по энергетике ужался с 16,7 млрд до 13,2 млрд рублей: на миллиард с лишним сократится реконструкция тепловых сетей, на 300 млн — «строительные» субсидии Водоканалу.

Комитет по промышленной политике сохранил лишь полмиллиарда из 1,7 млрд: радикально «ограбили» производственные зоны «Ржевка» и «Рыбацкое». Некоторые «малые» в смысле АИП комитеты вообще не нашли себя в новой программе: это и комитет по природопользованию со строительством ледокола, и комблаг — с базой для садово-паркового предприятия «Красносельское».



Все это крайне неприятно с точки зрения наращивания так называемых «расходов развития». С другой стороны, лучше экзамена не придумаешь. Город официально отказывался от весенней корректировки бюджета, чтобы воспитать ответственность его распорядителей. Коронавирус заставил вернуться к прежней практике и более того — резать АИП по максимуму. Если программу в результате не исполнят и в ее нынешнем виде — это будет диагноз.



Рассинхрон в падении доходов и расходов приводит к главному — увеличению дефицита. Вместо 52,7 млрд он теперь составит 104 млрд. Покрывать это надо будет с помощью ценных бумаг и кредитов. В действующей редакции за счет облигаций можно компенсировать 52 млрд, и недавно комфин впервые за долгое время уже разместил их почти на 24,9 млрд рублей. Теперь лимит вырос на 34,5 млрд. Еще 15 млрд можно привлечь за счет краткосрочных кредитов (до 3 лет). Соответственно, авторы документа просят не удивляться, если к январю 2021 года внутренний госдолг Петербурга составит не 107 млрд, как диктует нынешний бюджет, а 132 млрд.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»