«Все меры поддержки пока мимо нас». Первый антивирусный пакет властей оказался бесполезным для бизнеса

Налоговые и арендные льготы оказались неприменимыми для многих предприятий или мало ощутимыми на фоне общих финансовых проблем. Вся надежда на второй пакет, уже обещанный федеральными и городскими властями.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Президент России Владимир Путин 15 апреля предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства — в размере по одному МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника, дополнив, таким образом, первый пакет мер поддержки предпринимателей, анонсированный властями Петербурга.

Несколькими часами ранее Законодательное собрание Северной столицы финализировало антивирусный набор, освободив малый и средний бизнес от платы за аренду городского имущества за второй квартал. До этого Смольный предоставил отсрочку по тем же платежам на второй и третий кварталы, а городской парламент одобрил отмену авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу, а также снижение ставки налога на доход для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Правда, все эти меры распространяются только на представителей отраслей, которые Смольный счел наиболее пострадавшими от ограничений из-за пандемии COVID-19. Но даже те, кто вошел в перечень, говорят, что такую поддержку можно, скорее, назвать моральной.



Сами городские власти признают, что помощь в виде арендных льгот будет иметь не самый широкий охват. Так, на освобождение от арендной платы во втором квартале смогут претендовать всего лишь 1000 предпринимателей, сообщил в ходе прений в ЗакСе глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин. Это примерно 2–3% от работающего в Петербурге микробизнеса, подсчитала коммунист Ирина Иванова. Очередь за отсрочкой пока тоже не стоит. С момента утверждения приказа КИО за данной льготой в Смольный обратились 600 владельцев гостиниц, ресторанов и турфирм.

Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка рассказали, что предложенные городом меры едва ли способны спасти их от разорения. Одна из причин — невозможность соответствовать формальным критериям объектов малого и среднего бизнеса.

Так, сети кафе «Буше» и «Теремок» обратились с письмом к губернатору Александру Беглову и премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором рассказали, что терпят убытки на сотни миллионов рублей, но на предложенную помощь претендовать не могут, так как формально не являются субъектами МСП.



«Крупный бизнес крупному бизнесу рознь. Сравнивать нас с «Газпромом», или РЖД, или «Юнилевер» странно», — прокомментировал коммерческий директор «Буше» Роман Певзнер. Генеральный директор и совладелец сети «Теремок» в Санкт-Петербург Виталий Свидовский не исключил возможности сокращения бизнеса. «Есть опасность, что из крупного бизнеса мы можем превратиться в маленький, и какое-то количество рабочих мест может пропасть», — сказал он. Сеть вегетарианских кафе «Укроп» и вовсе сообщила о своем уходе с рынка, так как больше не в силах справляться с обязательствами по аренде, зарплате, поставкам и коммунальным услугам.

В аналогичной ситуации оказались гостиницы. В данный момент претендовать на большинство региональных и федеральных льгот могут предприятия, включенные в реестр МСП. «Но в него не входит процентов 80% тех, кому необходима поддержка», - комментирует Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg -Tchaikovskogo. По ее словам, большинство крупных отелей оказалась за пределами списка, так как имеют штат более 250 человек и получают доход от своей деятельности более 2 млрд рублей в год.



Снижение налога на имущество, на которое отели могут претендовать вне зависимости от масштаба бизнеса, пока мало поможет, так как будет касаться уже платежей за 2020 год. «А нам пока нечем платить за 2019-й», - комментирует предприниматель. Тот факт, что предоставление отчетности разрешили отложить до мая, мало что меняет. «Выручка близка к нулю», - рассказывает она.

Льготный банковский заём на выплату зарплаты тоже можно назвать помощью лишь условно: он предоставляется в размере федерального МРОТа. «На 12 тысяч рублей в Петербурге человеку прожить невозможно», - подчеркивает Виктория Шамликашвили. При этом с заработной платы, на которую пойдет кредит, еще предстоит выплатить налоги и отчисления в фонды. Вероятно, такой же подход будет применяться с обещанным президентом безвозмездным траншем.

Некоторые отельеры решили дать себе отсрочку по этим выплатам, не дожидаясь официального разрешения властей. «Мы заплатили зарплату за март, но не платили НДФЛ и отчисления в фонды. Пока эта задолженность подвисла», - говорит совладелец Rossi Hotel&Spa Сергей Бульзов.



Но даже предприятия, формально попадающие под определение МСП, пока не нашли спасение в предложенных инструментах. Как рассказал «Фонтанке» совладелец сети отелей RA Андрей Мазин, он обратился в налоговую с заявкой о предоставлении положенной отсрочки и снижении платежа по «упрощенке». «Из налоговой пришел ответ «вы вроде подходите, но заполните таблицу». На следующий день получили звонок: «Извините, таблица поменялась, надо снова заполнить». У них уже три таблицы сменилось», - рассказал он. А вот его партнер на помощь рассчитывать не сможет, поскольку основным видом деятельности его ИП значится «сдача в аренду недвижимости». «Пришел ответ из налоговой, что помогать не будут», - рассказывает Андрей Мазин. По его словам, такой пример на рынке не единичный: многие собственники сдают часть площадей, а на других развивают собственные гостиницы, при этом как основной вид деятельности указывают сдачу в аренду.

«Отсрочка или освобождение от аренды городского имущества для большей части общепита не актуальна, так мы используем коммерческие помещения», - говорит Николай Митчин, совладелец Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.). Собственного имущества у ресторанов, как правило, нет, а снижение налога на доходы в рамках УСН не очень актуально, поскольку нет этих самых доходов. «Заявку подали, но это не спасет – как мертвому припарка», - комментирует предприниматель. Зато ему удалось взять кредит на выплату зарплаты сотрудникам. «Беспроцентный он на полгода, потом под 6%, и с чего отдавать — не ясно», - сетует Митчин.



«Если нет выручки, то льгота по упрощенке — это ноля от ноль», - соглашается Алексей Фурсов, совладелец сети фитнес-центров «Фитнес хаус» и президент холдинга «Евразия». Налог на имущество за прошлый год компания уже заплатила, а срок платежа по 2020 году еще не подошел. «Ждем второй пакет мер», - резюмировал предприниматель.

Салоны красоты пока не получили даже этого. Упрощенную систему налогообложения используют в основном ИП, тогда как большинство участников рынка применяют единый налог на вмененный доход или патент, а значит, не смогут не снизить налог на доход. «ООО пролетели, все, что принял губернатор, мимо нас», - рассказала Елена Орлова, генеральный директор сети салонов «Страшная Сила». Воспользоваться льготными кредитами также проблематично. «Согласно внутренним правилам банков,

получить беспроцентный заём могут только обладатели зарплатных проектов, а среди салонов красоты мало кто их имеет», - добавила она.

Туроператоры из предложенных мер пользуются лишь отсрочкой налоговых платежей, которая, хоть и не является полноценными налоговыми каникулами, все же лучше, чем ничего, комментирует глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

