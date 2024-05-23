Студента морского колледжа задержали после обстрела трактора в Кронштадте. Водитель спасался, высадив стекло

Сотрудник дорожного предприятия угодил в эпицентр хулиганской стрельбы в Кронштадте. Отвечать за неё предстоит первокурснику морского колледжа.
О задержании 18-летнего студента 23 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Юного жителя Кронштадта расспрашивали как подозреваемого в уголовном хулиганстве, вопросы задавали о событиях минувших выходных.
В субботу за полчаса до полуночи обстрелу подвергся трактор Volvo, в кабине которого, по информации «Фонтанки», сидел
Свободу подозреваемого ограничили подпиской о невыезде. Пневматический пистолет изъят.