    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    772мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.19eur97.9

    Студента морского колледжа задержали после обстрела трактора в Кронштадте. Водитель спасался, высадив стекло

    2580
    8 комментариев

    Сотрудник дорожного предприятия угодил в эпицентр хулиганской стрельбы в Кронштадте. Отвечать за неё предстоит первокурснику морского колледжа.

    О задержании 18-летнего студента 23 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Юного жителя Кронштадта расспрашивали как подозреваемого в уголовном хулиганстве, вопросы задавали о событиях минувших выходных.

    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    В субботу за полчаса до полуночи обстрелу подвергся трактор Volvo, в кабине которого, по информации «Фонтанки», сидел 56-летний работник предприятия «Курортное». Пуля повредила боковое стекло, и испуганный тракторист сам высадил другое, торопясь покинуть небезопасную кабину.

    Свободу подозреваемого ограничили подпиской о невыезде. Пневматический пистолет изъят.

    Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close