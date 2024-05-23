«Освободился и снова за спички». В Петербурге арестовали подозреваемого в диверсии на военном аэродроме Петрозаводска

Петроградский районный суд отправил под стражу Владимира Кокловского, подозреваемого в покушении на диверсию с уничтожением военной авиационной техники в аэропорту «Бесовец» в Петрозаводске. Об этом 23 мая сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
По версии следствия, Кокловский по заданию неустановленного лица планировал поджечь военную авиационную технику. 22 мая он был задержан в Петрозаводске с болторезом, канистрой бензина, охотничьими спичками и другими предметами, которые могли быть использованы для совершения преступления.
Мужчина припарковал свою машину в лесу, неподалеку от аэродрома. В 19:00 он решился выйти на военный объект, но спустя десять минут его обнаружили военнослужащие, которые прервали прогулку. В автомобиле фигуранта были найдены перчатки, шарф-воротник черного цвета и шапка.
Кокловский просил не избирать в отношении него меру пресечения в виде ареста. Однако судья учел, что мужчина ранее был судим за уничтожение имущества путем поджога и освободился лишь в феврале этого года. В итоге ходатайство следствия было удовлетворено. Мужчина останется за решеткой до 21 июля.