«Освободился и снова за спички». В Петербурге арестовали подозреваемого в диверсии на военном аэродроме Петрозаводска

Петроградский районный суд отправил под стражу Владимира Кокловского, подозреваемого в покушении на диверсию с уничтожением военной авиационной техники в аэропорту «Бесовец» в Петрозаводске. Об этом 23 мая сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По версии следствия, Кокловский по заданию неустановленного лица планировал поджечь военную авиационную технику. 22 мая он был задержан в Петрозаводске с болторезом, канистрой бензина, охотничьими спичками и другими предметами, которые могли быть использованы для совершения преступления.