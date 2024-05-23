Бармена Малину приговорили к 25 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа и госизмену

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор Владимиру Малине. За диверсии на железной дороге и госизмену его лишат свободы на 25 лет, передает 23 мая РИА Новости из зала суда.
Обвинение просило приговорить Малину к 28 годам колонии.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы», — цитирует агентство решение судьи Тимура Жидкова. Также суд взыскал с Малины в пользу РЖД 9 тысяч рублей.
По данным СМИ, Малине 36 лет, он работал барменом. Мужчину задержали летом 2023 года за поджог релейного шкафа. Как уточняет ТАСС, инцидент произошел в конце апреля на переезде Пожитково — Большое окружное кольцо Московской железной дороги.
В ходе расследования количество эпизодов в деле выросло. К тому же добавились обвинения в обучении террористической и диверсионной деятельности, участии в террористической организации и госизмене.
Первые пять лет Малина будет отбывать в тюрьме, следующие 20 — в колонии строгого режима. Ему также зачли в срок наказания время содержания в СИЗО с лета 2023 года.