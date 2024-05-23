Путин подарил королю Бахрейна длинную версию автомобиля Aurus

Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой подарил ему длинную версию автомобиля Аurus. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.



«Да, могу сказать [что было подарено] — в том числе длинная версия автомобиля Аurus», — отметил Ушаков.

Помимо этого, Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани. Предложение от президента России было принято.

После переговоров Владимир Путин и Хамад ибн Иса Аль Халифа подписали семь документов. Принято решение, что в этом году в России пройдут Дни культуры Бахрейна.