Обновленный Aurus Senat, представленный на инаугурации Путина, запустят в серию в 2025 году

Автор: НАМИ
В Минпромторге рассказали о сроках запуска серийного производства обновленного семейства Aurus Senat. Модель выпускается в версиях седана и лимузина. Последний показали на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Серийное производство рестайлингового Aurus Senat начнется в конце 2025 года, передает 23 мая ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Собирать автомобили будут на заводе компании в Елабуге, пишет РИА Новости. Денис Мантуров, бывший министр промышленности и торговли, а ныне первый вице-премьер РФ, ранее говорил, что продажи новинки начнутся в 2025 году.
Как сообщается на сайте ФГУП «НАМИ», основного владельца Aurus, Senat получил новую электронную архитектуру с применением отечественных компонентов и новые органы управления с внедрением мехатроники. Также в модель внесли конструктивные изменения, чтобы повысить эффективность работы тормозной системы, подвески, системы подачи топлива и автоматической трансмиссии.
Обновленный Senat Limousine впервые представили 7 мая. На нем Владимира Путина привезли на церемонию инаугурации. Тогда же показали новые электрические мотоциклы сопровождения Aurus Merlon.
Линейка российских представительских автомобилей Aurus создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Они собираются на базе единой модульной платформы, разработанной НАМИ, на которой можно размещать различные типы кузовов. Помимо седанов (обычного и удлиненного) и лимузина Senat, под брендом Aurus выпускают также внедорожник Komendant.
К концу 2024 года, по словам Мантурова, производство Aurus намерены запустить на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Он отмечал, что предприятие «передали уже давно». Собирать в Петербурге планируют модели бизнес-класса.