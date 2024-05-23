Удар топором по голове 93-летней петербурженки стал уголовным делом. Подозреваемый в другой больнице

Покушение на убийство увидело следствие в нападении на пожилую жительницу Петродворцового района Петербурга, которое её племянник объяснял защитой.
Уголовное дело накануне возбудил Следственный комитет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Женщина в реанимации в тяжёлом состоянии с переломом черепа. По предварительным данным, при задержании её племянник заявлял, что схватился за топор после того, как тётя будто начала угрожать дочери ножом.
Мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. После задержания его госпитализировали в психиатрическую больницу имени Кащенко.