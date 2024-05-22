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    В Петербурге 93-летней пенсионерке проломили голову топором, чтобы защитить от неё дочь

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    Житель Петродворцового района Петербурга задержан по подозрению в нападении на 93-летнюю тётю. Он утверждает, что ударом топора пытался отвести нож.

    Пациентка с глубокой рубленой раной головы поступила в больницу на Костюшко накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 мая. По предварительным данным, медики диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Женщину в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

    В квартиру на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове, откуда скорая увезла пострадавшую, выехали полицейские. Объясняться пришлось 37-летнему племяннику пенсионерки. Он заявил, что около четырёх часов дня пожилая тётя скандалила со своей 64-летней дочерью и будто бы угрожала ей ножом. Тогда мужчина остановил ссору взмахом топора.

    Инвентарь, послуживший оружием, изъят. Мужчину увезли в отдел, где он получил протокол о появлении пьяным в общественном месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной информации, задержанный состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

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