В Петербурге 93-летней пенсионерке проломили голову топором, чтобы защитить от неё дочь

Житель Петродворцового района Петербурга задержан по подозрению в нападении на 93-летнюю тётю. Он утверждает, что ударом топора пытался отвести нож.

Пациентка с глубокой рубленой раной головы поступила в больницу на Костюшко накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 мая. По предварительным данным, медики диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Женщину в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.