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Заседание суда по банкротству «Метростроя» отложили на апрель

Заседание арбитража, на котором будет рассмотрен отчет временного управляющего и решен вопрос о следующей процедуре в отношении «Метростроя», отложено. Ранее предполагалось, что конкурсное производство могут ввести уже 19 января.

По данным «Фонтанки», заседание отложено на 6 апреля. Ранее с просьбой о переносе в суд обратился вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

В «Метрострое» на данный момент введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, кредиторы спорят об очередности платежей. Параллельно временный управляющий Григорий Авдеев пытается взыскать 5 млрд рублей с бывших директоров предприятия — Николая и Вадима Александровых. Вследствие корпоративного конфликта в «Метрострое» нет переизбранного совета директоров и генерального директора.

При этом город уже договорился с ВТБ о том, что строить метро в Петербурге будет совместное предприятие Смольного и банка под названием «Метрострой Северной столицы». С аналогичным предложением к чиновникам обращался «Стройтрансгаз», однако город не стал входить в зарегистрированный СТГ «Метротрансстрой». В итоге в капитале традиционного «Метростроя» просто появилась доля у аффилированного со «Стройтрансгазом» акционера.

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Комментарии (3)

BobCat2
Наверху не приняли решения видимо, кто сильнее кит или слон. Смешно, что лично президент должен решать вопрос строительства метро, так как на нем сошлись интересы двух его друзей... А случись что с ним, город без метро останется?
260581461
"Красавцы" Смольного добились своего. Ну и стабильность во всей красе, очередное банкротство.
piterez
Одной рукой топят, другой спасают - это садо-мазо какое-то... По сути город попал в настоящую лужу, Беглов и бывший председатель КРТИ и бывший гендиректор Метростроя Харлашкин показали себя полными олухами, которые не смыслят в городском хозяйстве и просто претендуют на что-то. Это опять же результат путинского отбора кадров, когда на должности губернаторов отбираются верные, но недееспособные специалисты. Их цель - удержаться и, по-возможности, нахапать.
Их кредо - это продвижение путинско - монопольной экономики, кремлевского ручного привода с режимом полного самоудовлетворения. Развивать рыночную полипольную экономику им не выгодно из-за того, что в ней отсутствует механизм откатов и коррупции.
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