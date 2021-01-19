Заседание суда по банкротству «Метростроя» отложили на апрель

Заседание арбитража, на котором будет рассмотрен отчет временного управляющего и решен вопрос о следующей процедуре в отношении «Метростроя», отложено. Ранее предполагалось, что конкурсное производство могут ввести уже 19 января.



По данным «Фонтанки», заседание отложено на 6 апреля. Ранее с просьбой о переносе в суд обратился вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

В «Метрострое» на данный момент введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, кредиторы спорят об очередности платежей. Параллельно временный управляющий Григорий Авдеев пытается взыскать 5 млрд рублей с бывших директоров предприятия — Николая и Вадима Александровых. Вследствие корпоративного конфликта в «Метрострое» нет переизбранного совета директоров и генерального директора.

