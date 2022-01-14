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Проходка Красносельско-Калининской линии метро в сторону «Брестской» начнется в феврале

В Петербурге проходческий щит начнет движение за строящуюся станцию «Казаковская» к «Брестской» в феврале. Его уже собирают.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Кадры рабочего процесса «Фонтанка» сняла 14 января. Как пояснил руководитель проекта Алексей Буслинский, речь идет о том, чтобы пройти 850 метров до «конечной» шахты номер 841 по действующему контракту на участок «Путиловская» — «Казаковская». «Брестская» и весь дальнейший участок до «Сосновой Поляны» — это уже следующий контракт, сейчас идет проектирование.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Напомним, в начале года «Метрострой Северной столицы» закончил сбойку на втором перегонном тоннеле между строящимися станциями Красносельско-Калининской линии «Казаковская» и «Путиловская». Их ввод запланирован на 2024 год. В 2022-м предполагается начать проходку на запад, за «Казаковскую» — в сторону будущей станции «Брестская».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Напомним, для Петербурга разработана комплексная схема развития метрополитена, ее создал ЛМГТ по заказу Смольного. Именно этот документ лег в основу контракта с «Метростроем Северной столицы» более чем на 600 млрд рублей.

Ранее правительство озвучивало программу-минимум — 12 станций за ближайшие 12 лет. Ближайший пуск — только в 2024 году, это строящиеся «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт». Далее на север идут зеленая и фиолетовая линии, чтобы в 2028 году встретиться на «Шуваловском проспекте» — «Планерной». Затем оранжевая линия дойдет до «Кудрово», а коричневая — до «Суворовской-1» (кроме того, она будет расти и на юго-запад — до «Сосновой Поляны»). Лахтинско-Правобережная линия доберется до «Морского фасада».

Этот период охватывает время до 2032 года. Однако планы построены и далее — до 2045-го. Именно в этой второй очереди, к примеру, вся кольцевая линия. Подробнее об этом, с годами и иллюстрациями, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Thunder
Я, конечно, не метростроитель, но что за бред? Строить вторым этапом должны до Обводного, чтобы было пересечение еще с двумя линиями? Хотите совсем убить красную ветку и в частности - станцию "Кировский завод"???
Батарейкин
В Москве за это время кЕтайцы соорудили под ключ десяток станций и продолжают рыть землю!
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