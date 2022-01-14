Проходка Красносельско-Калининской линии метро в сторону «Брестской» начнется в феврале

Кадры рабочего процесса «Фонтанка» сняла 14 января. Как пояснил руководитель проекта Алексей Буслинский, речь идет о том, чтобы пройти 850 метров до «конечной» шахты номер 841 по действующему контракту на участок «Путиловская» — «Казаковская». «Брестская» и весь дальнейший участок до «Сосновой Поляны» — это уже следующий контракт, сейчас идет проектирование.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Напомним, в начале года «Метрострой Северной столицы» закончил сбойку на втором перегонном тоннеле между строящимися станциями Красносельско-Калининской линии «Казаковская» и «Путиловская». Их ввод запланирован на 2024 год. В 2022-м предполагается начать проходку на запад, за «Казаковскую» — в сторону будущей станции «Брестская».