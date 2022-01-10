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Коричневая линия метро в Петербурге получила полноценный перегон

Рабочие «Метростроя Северной столицы» закончили проходку тоннеля между станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская». Щит шел под землей с марта 2021 года.

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Фото: пресс-служба МССС
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Как сообщили в Смольном 10 января, проходческий комплекс завершил соединение двух первых станций новой Красносельско-Калининской линии. Это уже второй тоннель между ними, первый был построен ранее. Напомним, коричневая линия строится в виде двух однопутных тоннелей, в отличие, например, от зеленой, где большой щит «Надежда» оставлял за собой широкий двухпутный тоннель.

пресс-служба МССС

Пуск обеих станций запланирован на 2024 год. В начавшемся году предполагается начать проходку на запад, за «Казаковскую» — в сторону будущей станции «Брестская».

Напомним, для Петербурга разработана комплексная схема развития метрополитена, ее создал ЛМГТ по заказу Смольного. Именно этот документ лег в основу контракта с «Метростроем Северной столицы» более чем на 600 млрд рублей.

Фото: пресс-служба МССС

Ранее правительство озвучивало программу-минимум — 12 станций за ближайшие 12 лет. Ближайший пуск — только в 2024 году, это строящиеся «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт». Далее на север идут зеленая и фиолетовая линии, чтобы в 2028 году встретиться на «Шуваловском проспекте» — «Планерной». Затем оранжевая линия дойдет до «Кудрово», а коричневая — до «Суворовской-1» (кроме того, она будет расти и на юго-запад — до «Сосновой Поляны»). Лахтинско-Правобережная линия доберется до «Морского фасада».

Этот период охватывает время до 2032 года. Однако планы построены и далее — до 2045-го. Именно в этой второй очереди, к примеру, вся кольцевая линия. Подробнее об этом, с годами и иллюстрациями, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (30)

265055770
Что за "коричневая" линия? Красносельско-Калининская что ли?
daisychain
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
SNOW
БигЛов уже выступил по поводу метро. Типа почти построили, поздравляю горожан, скоро покатаетесь, черти. Мол, вовремя отдали Метрострой, смотри как быстро теперь роют, ай да власть!
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