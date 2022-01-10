Коричневая линия метро в Петербурге получила полноценный перегон

Как сообщили в Смольном 10 января, проходческий комплекс завершил соединение двух первых станций новой Красносельско-Калининской линии. Это уже второй тоннель между ними, первый был построен ранее. Напомним, коричневая линия строится в виде двух однопутных тоннелей, в отличие, например, от зеленой, где большой щит «Надежда» оставлял за собой широкий двухпутный тоннель.
пресс-служба МССС
Пуск обеих станций запланирован на 2024 год. В начавшемся году предполагается начать проходку на запад, за «Казаковскую» — в сторону будущей станции «Брестская».
Напомним, для Петербурга разработана комплексная схема развития метрополитена, ее создал ЛМГТ по заказу Смольного. Именно этот документ лег в основу контракта с «Метростроем Северной столицы» более чем на 600 млрд рублей.