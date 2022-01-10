Коричневая линия метро в Петербурге получила полноценный перегон

Ранее правительство озвучивало программу-минимум — 12 станций за ближайшие 12 лет. Ближайший пуск — только в 2024 году, это строящиеся «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт». Далее на север идут зеленая и фиолетовая линии, чтобы в 2028 году встретиться на «Шуваловском проспекте» — «Планерной». Затем оранжевая линия дойдет до «Кудрово», а коричневая — до «Суворовской-1» (кроме того, она будет расти и на юго-запад — до «Сосновой Поляны»). Лахтинско-Правобережная линия доберется до «Морского фасада».



Этот период охватывает время до 2032 года. Однако планы построены и далее — до 2045-го. Именно в этой второй очереди, к примеру, вся кольцевая линия. Подробнее об этом, с годами и иллюстрациями, читайте в материале «Фонтанки».