Последний замок уезжает. Как закончили строительство наклонного хода для станции «Путиловская»

На станции «Путиловская» в Петербурге закончили строительство наклонного хода для эскалаторов.
«Метрострой Северной Столицы» завершил проходку наклонного хода станции «Путиловская», которая должна стать пересадочной с нынешним «Кировским заводом». Все основные горнопроходческие работы на первом отрезке коричневой линии таким образом закончены.
На видео «Фонтанки» запечатлено, как под землю уезжает замок для последнего кольца наклонного хода.
Как сообщает аппарат вице-губернатора Николая Линченко
Участок «Казаковская» — «Путиловская» должен быть сдан в 2024 году. При этом проектировщикам еще только предстоит выбрать конструкцию самого пересадочного узла с «Кировским заводом», документация по второму разу и с двумя вариантами проходит госэкспертизу.
После этого Красносельско-Калининская линия должна идти в двух направлениях. Первое — на северо-восток через весь город к станции «Ручьи»; проектирование этапа от «Путиловской» до «Каретной» уже разыгрывается на торгах. Второе — на юго-запад от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»; о трудной судьбе контракта на проектирование этого участка «Фонтанка» подробно писала.