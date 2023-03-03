Последний замок уезжает. Как закончили строительство наклонного хода для станции «Путиловская»

Как сообщает аппарат вице-губернатора Николая Линченко 3 марта , к строительству вестибюля приступят в 2023 году, сами тоннели до «Казаковской» («Юго-Западной») были пройдены ранее .

Участок «Казаковская» — «Путиловская» должен быть сдан в 2024 году. При этом проектировщикам еще только предстоит выбрать конструкцию самого пересадочного узла с «Кировским заводом», документация по второму разу и с двумя вариантами проходит госэкспертизу.



После этого Красносельско-Калининская линия должна идти в двух направлениях. Первое — на северо-восток через весь город к станции «Ручьи»; проектирование этапа от «Путиловской» до «Каретной» уже разыгрывается на торгах. Второе — на юго-запад от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»; о трудной судьбе контракта на проектирование этого участка «Фонтанка» подробно писала.