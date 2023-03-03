    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    750мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.47eur80.19

    Последний замок уезжает. Как закончили строительство наклонного хода для станции «Путиловская»

    5453
    12 комментариев

    На станции «Путиловская» в Петербурге закончили строительство наклонного хода для эскалаторов.

    «Метрострой Северной Столицы» завершил проходку наклонного хода станции «Путиловская», которая должна стать пересадочной с нынешним «Кировским заводом». Все основные горнопроходческие работы на первом отрезке коричневой линии таким образом закончены.

    На видео «Фонтанки» запечатлено, как под землю уезжает замок для последнего кольца наклонного хода.

    Как сообщает аппарат вице-губернатора Николая Линченко 3 марта, к строительству вестибюля приступят в 2023 году, сами тоннели до «Казаковской» («Юго-Западной») были пройдены ранее.

    Участок «Казаковская» — «Путиловская» должен быть сдан в 2024 году. При этом проектировщикам еще только предстоит выбрать конструкцию самого пересадочного узла с «Кировским заводом», документация по второму разу и с двумя вариантами проходит госэкспертизу.

    После этого Красносельско-Калининская линия должна идти в двух направлениях. Первое — на северо-восток через весь город к станции «Ручьи»; проектирование этапа от «Путиловской» до «Каретной» уже разыгрывается на торгах. Второе — на юго-запад от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»; о трудной судьбе контракта на проектирование этого участка «Фонтанка» подробно писала.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МетроСтроительство метроМетро в Петербурге
    ЛАЙК6
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close