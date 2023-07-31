Внимание, выборы! Чиновники собирают позитив перед переизбранием президента и губернатора

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В Петербурге чиновникам объявили низкий старт перед избирательными кампаниями. В 2024 году будут сначала выбирать президента, а затем губернатора. Чтобы поддержать главных кандидатов, госслужащих попросили отчитаться об успешных проектах за последние 4 года .



Петербургская администрация отличается от любого другого регионального органа власти. Например, за разные аспекты внутренней политики только в Смольном отвечают четыре человека. Ответственных за СМИ и печать — ещё больше. Чтобы собрать воедино смыслы и всех, кто мало-мальски имеет к этому отношение, раз в неделю в администрации проходит совещание под названием «Большое Губернаторское Медиапланирование».

Руководит процессом вице-губернатор Борис Пиотровский, но часто эту роль на себя берёт ещё один человек, формально к СМИ отношения не имеющий. Это Александр Захватов. Никаких официальных регалий на сайте Смольного у него нет, но в медиа его часто называли спецпредставителем или помощником губернатора. На одном из таких совещаний он рассказал, что когда-то сам был пресс-секретарем Беглова (в Сети можно найти, что Захватов был владельцем ЧОП в 90-е и помощником депутата Госдумы).

Как рассказал «Фонтанке» участник одного из последних совещаний по медиапланированию, пресс-секретарям комитетов и районов объявили о «низком старте к выходу в предвыборную фазу». «Поставили цель собрать всё хорошее, масштабное и инновационное и в будущем упоминать как заслугу губернатора и президента», — рассказал собеседник. По его словам, успешные проекты будут рекламировать в соцсетях. Участникам совещания нужно заполнить таблицу с заголовком «Шаблон для сбора информации о проектах развития города, реализованных за последние 4 года ». В неё следует внести «все объекты, созданные или обновленные за 4 года в сферах благоустройства, социальной и транспортной инфраструктуры, ТЭК или других сферах». Отдельно необходимо отметить «действия президента или градоначальника, содействовавшие старту проекта». Также требуется указать, если «проект реализован по поручению губернатора или президента», и «подробно изложить, в каком контексте дано такое поручение». Кроме того, в таблице нужно заполнить графу, «насколько легко попасть на объект для проведения дополнительных съемок, приглашения блогера». В качестве примера приведены общественные пространства, дворовые и внутриквартальные территории, школы и детские сады, библиотеки, развязки, лифты, парки с модернизированным освещением. Локации, где работы еще ведутся, тоже положено внести в отчёт, например адреса замены труб.

По словам еще двух участников совещания, заявлений именно о старте подготовке к выборам на совещании не звучало. «Мы постоянно заполняем какие-то таблицы, с поиском инфоповодов и проектов. Зачем скрывать достижения — мы же делаем это не сами, а в команде под руководством губернатора города», — отметил один из сотрудников районной пресс-службы. Другой собеседник заметил, что подготовка к выборам ведётся постоянно. Тем не менее собеседники «Фонтанки» в органах власти уверены, что губернатор Александр Беглов собирается идти на второй губернаторский срок. «Другое дело, что это ничего не гарантирует. Вот прошлый губернатор Георгий Полтавченко тоже готовился к выборам до последнего момента, даже штабы создавал. Всё решает один человек сейчас», — рассказал собеседник, близкий к полпредству.

Основная цель, добавляет его коллега, — президентские выборы. По всей вероятности, организацию кампании в регионе поручат Александру Серавину, который с 2022 года занимает должность вице-губернатора Пскова по внутренней политике. Серавин — политтехнолог, под его началом работали выборные штабы в Петербурге в последние избирательные кампании. «Коней на переправе не меняют, к нему уже здесь все чиновники привыкли», — говорит один из петербургских политтехнологов.



О том, что в городе началась подготовка к выборам, говорят и муниципалы — им на будущий год обещают выделить рекордные средства на благоустройство. «Фонтанка» писала, что в середине июля от муниципалов в спешке собирали заявки на проекты.

«Фонтанка» задала вопрос о подготовке к выборам одному из ответственных за это направление чиновников. Он отрицает связь активности медиаблока администрации с фактическим началом предвыборной фазы, но официально комментировать это отказался.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»