Внимание, выборы! Чиновники собирают позитив перед переизбранием президента и губернатора

В Петербурге чиновникам объявили низкий старт перед избирательными кампаниями. В
Петербургская администрация отличается от любого другого регионального органа власти. Например, за разные аспекты внутренней политики только в Смольном отвечают четыре человека. Ответственных за СМИ и печать — ещё больше. Чтобы собрать воедино смыслы и всех, кто мало-мальски имеет к этому отношение, раз в неделю в администрации проходит совещание под названием «Большое Губернаторское Медиапланирование».
Руководит процессом вице-губернатор Борис Пиотровский, но часто эту роль на себя берёт ещё один человек, формально к СМИ отношения не имеющий. Это Александр Захватов. Никаких официальных регалий на сайте Смольного у него нет, но в медиа его часто называли спецпредставителем или помощником губернатора. На одном из таких совещаний он рассказал, что когда-то сам был пресс-секретарем Беглова (в Сети можно найти, что Захватов был владельцем ЧОП в 90-е и помощником депутата Госдумы).
Как рассказал «Фонтанке» участник одного из последних совещаний по медиапланированию, пресс-секретарям комитетов и районов объявили о «низком старте к выходу в предвыборную фазу». «Поставили цель собрать всё хорошее, масштабное и инновационное и в будущем упоминать как заслугу губернатора и президента», — рассказал собеседник. По его словам, успешные проекты будут рекламировать в соцсетях.
Участникам совещания нужно заполнить таблицу с заголовком «Шаблон для сбора информации о проектах развития города, реализованных за последние
По словам еще двух участников совещания, заявлений именно о старте подготовке к выборам на совещании не звучало. «Мы постоянно заполняем какие-то таблицы, с поиском инфоповодов и проектов. Зачем скрывать достижения — мы же делаем это не сами, а в команде под руководством губернатора города», — отметил один из сотрудников районной пресс-службы. Другой собеседник заметил, что подготовка к выборам ведётся постоянно.
Тем не менее собеседники «Фонтанки» в органах власти уверены, что губернатор Александр Беглов собирается идти на второй губернаторский срок. «Другое дело, что это ничего не гарантирует. Вот прошлый губернатор Георгий Полтавченко тоже готовился к выборам до последнего момента, даже штабы создавал. Всё решает один человек сейчас», — рассказал собеседник, близкий к полпредству.
Основная цель, добавляет его коллега, — президентские выборы. По всей вероятности, организацию кампании в регионе поручат Александру Серавину, который с
О том, что в городе началась подготовка к выборам, говорят и муниципалы — им на будущий год обещают выделить рекордные средства на благоустройство. «Фонтанка» писала, что в середине июля от муниципалов в спешке собирали заявки на проекты.
«Фонтанка» задала вопрос о подготовке к выборам одному из ответственных за это направление чиновников. Он отрицает связь активности медиаблока администрации с фактическим началом предвыборной фазы, но официально комментировать это отказался.
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»