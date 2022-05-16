Петербург снова запросил федеральный кредит на строительство метро. Но сумма сократилась

Смольный направил еще одну заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 8 млрд рублей. Эти деньги должны помочь со строительством станций метро, которые необходимо сдать в 2024 году.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о двух заявках Смольного на бюджетные кредиты. Одна из них, на 24 млрд , уже одобрена : деньги должны пойти на строительство двух развязок ЗСД и на закупку трамваев. Вторая была рассчитана на 27,5 млрд : 7,2 млрд предполагалось направить на закупку электробусов и автобусов на газомоторном топливе для «Пассажиравтотранса», 3,2 млрд — на развитие жилого района «Каменка 4281». Остальное делили между строящимися станциями оранжевой и коричневой линий метро — 9,5 млрд и 7,6 млрд рублей соответственно. Теперь же на них в сумме просят 8 млрд.

«Заявка на инфраструктурный кредит в размере 8 млрд рублей на строительство двух веток метро подана», — подтвердили в аппарате вице-губернатора Максима Соколова 16 мая.

«Предыдущая заявка получила все необходимые согласования федеральных органов исполнительной власти, однако в связи с перераспределением средств и изменением лимитов была подана обновленная заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита», — пояснили в Смольном.



В 2024 году должны быть сданы станции Красносельско-Калининской (коричневой) линии «Путиловская» и «Казаковская», а также станция «Горный институт» Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии. О том, как выглядят сейчас более отдаленные планы по метростроению, читайте в материале «Фонтанки».

