Петербург снова запросил федеральный кредит на строительство метро. Но сумма сократилась

Смольный направил еще одну заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 8 млрд рублей. Эти деньги должны помочь со строительством станций метро, которые необходимо сдать в 2024 году.
«Заявка на инфраструктурный кредит в размере 8 млрд рублей на строительство двух веток метро подана», — подтвердили в аппарате вице-губернатора Максима Соколова 16 мая.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о двух заявках Смольного на бюджетные кредиты. Одна из них, на
«Предыдущая заявка получила все необходимые согласования федеральных органов исполнительной власти, однако в связи с перераспределением средств и изменением лимитов была подана обновленная заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита», — пояснили в Смольном.
В 2024 году должны быть сданы станции Красносельско-Калининской (коричневой) линии «Путиловская» и «Казаковская», а также станция «Горный институт» Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии. О том, как выглядят сейчас более отдаленные планы по метростроению, читайте в материале «Фонтанки».