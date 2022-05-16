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    Петербург снова запросил федеральный кредит на строительство метро. Но сумма сократилась

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    4 комментария

    Смольный направил еще одну заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 8 млрд рублей. Эти деньги должны помочь со строительством станций метро, которые необходимо сдать в 2024 году.

    «Заявка на инфраструктурный кредит в размере 8 млрд рублей на строительство двух веток метро подана», — подтвердили в аппарате вице-губернатора Максима Соколова 16 мая.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о двух заявках Смольного на бюджетные кредиты. Одна из них, на 24 млрд, уже одобрена: деньги должны пойти на строительство двух развязок ЗСД и на закупку трамваев. Вторая была рассчитана на 27,5 млрд: 7,2 млрд предполагалось направить на закупку электробусов и автобусов на газомоторном топливе для «Пассажиравтотранса», 3,2 млрд — на развитие жилого района «Каменка 4281». Остальное делили между строящимися станциями оранжевой и коричневой линий метро — 9,5 млрд и 7,6 млрд рублей соответственно. Теперь же на них в сумме просят 8 млрд.

    «Предыдущая заявка получила все необходимые согласования федеральных органов исполнительной власти, однако в связи с перераспределением средств и изменением лимитов была подана обновленная заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита», — пояснили в Смольном.

    В 2024 году должны быть сданы станции Красносельско-Калининской (коричневой) линии «Путиловская» и «Казаковская», а также станция «Горный институт» Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии. О том, как выглядят сейчас более отдаленные планы по метростроению, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (4)

    Софокл Аристархович
    Думаю, следовало бы объявить новый конкурс на проектирование уже запланированных станций. Слишком много времени прошло, проекты вероятно уже устарели.
    X-кот
    как обычно. ничего нового. проходческий щит починили?
    Андрей_спб
    Интересный сериал про Большой проспект / Горный институт.
    В 2011 году обещали станцию метро Горный институт до 2015 года
    В 2013 году объявили, что станцию откроют в 2018 году.
    В 2015 году открытие отложено на 2019 год.
    В 2017 году была сообщена уточнённая дата открытия — 30 ноября 2019 года.
    В декабре 2018 года было объявлено о переносе завершения строительства на 2021 год.
    В марте 2019 года Николай Батанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, подписал постановление, согласно которому сроки сдачи станции переносятся на 2022 год.
    В сентябре 2020 года - работы по строительству станции должны быть завершены не позднее 25 июля 2023 года.
    В сентябре 2021 г. губернатор Александр Беглов пообещал ввести станцию в строй в 2024 г.
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