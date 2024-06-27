    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, зап

    763мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd87.81eur94.11

    Трубочки не будет. В России разрабатывают «алкотестер» для самокатчиков

    1013
    5 комментариев

    Кикшеринг Whoosh разрабатывает систему, которая ограничит доступ к сервису аренды электросамокатов пользователям в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 27 июня на ПМЮФ-2024 рассказал соучредитель и заместитель генерального директора компании Сергей Лаврентьев.

    «Это не будет трубочка. Это будет определенный тест на когнитивные способности пользователя», — сказал он.

    Лаврентьев также отметил, что компания работает над технологией, которая не позволит ездить на самокатах сервиса несовершеннолетним.

    В апреле 2024 года Whoosh запустил в Петербурге систему антитандем, которая определяет, когда на электросамокате едет более одного человека. По словам Лаврентьева, она пока работает не идеально. При поездке система учитывает не вес пользователя, а 50 других критериев, среди которых, например, особенности ускорения и торможения.

    Выявлять несовершеннолетних пользователей и блокировать их ранее начал сервис «Юрент». Кикшеринг также блокирует аккаунты совершеннолетних пользователей, которые передают управление самокатом детям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Кикшеринг
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close