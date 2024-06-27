Трубочки не будет. В России разрабатывают «алкотестер» для самокатчиков

Кикшеринг Whoosh разрабатывает систему, которая ограничит доступ к сервису аренды электросамокатов пользователям в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 27 июня на ПМЮФ-2024 рассказал соучредитель и заместитель генерального директора компании Сергей Лаврентьев.



«Это не будет трубочка. Это будет определенный тест на когнитивные способности пользователя», — сказал он.

Лаврентьев также отметил, что компания работает над технологией, которая не позволит ездить на самокатах сервиса несовершеннолетним.

В апреле 2024 года Whoosh запустил в Петербурге систему антитандем, которая определяет, когда на электросамокате едет более одного человека. По словам Лаврентьева, она пока работает не идеально. При поездке система учитывает не вес пользователя, а 50 других критериев, среди которых, например, особенности ускорения и торможения.