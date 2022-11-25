Над Петербургом развернут систему слежки за беспилотниками

Власти Петербурга намерены развернуть в 2023 году систему мониторинга воздушного пространства над городом, следует из данных портала госзакупок. Монтажные работы по развертыванию приемных и приемо-передающих станций, которые являются элементами этой системы, обойдутся в 94 млн рублей.

Закупку проводит Агентство внешнего транспорта, подведомственное комитету по транспорту. Заявки принимаются до 5 декабря, а на следующий день будет назван победитель.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что НПО «Алмаз» (входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей») и ООО «Флай Дрон» (входит в Госкорпорацию «Ростех») подписали соглашение с комитетом по транспорту и комитетом по информатизации и связи Петербурга о реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры, обеспечивающей полеты беспилотных воздушных судов.



Проект объединит развернутую функционирующую в городе систему мониторинга полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов (БВС) с городскими сервисами, а также с разрабатываемой цифровой платформой для подачи заявок и получения разрешений на полеты. Это позволит пользователям беспилотников легально осуществлять согласованные и наблюдаемые полеты, а городским властям — в автоматическом режиме верифицировать каждого пользователя воздушного пространства.

