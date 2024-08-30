В особой экономической зоне Петербурга запустят три новых производства



Завод «Знамя Победы» планирует построить в особой экономической зоне комплекс по разработке и выпуску трубопроводной арматуры и электрических приводов. Ожидается, что предприятие обеспечит работой почти тысячу специалистов. Объем инвестиций в это производство составит 10 млрд рублей.



ООО ПИК «Агни» организует производство высокотемпературных муфельных печей и алюмосиликатных микросфер (это компонент зольных отходов ТЭЦ, который используют для изготовления лодок). Компания построит производственный комплекс общей площадью в 14 тысяч квадратных метров. Объем заявленных инвестиций — 3,98 млрд рублей.



ООО «Технологии Сверхбольших Пластин» запустит производство фасадного остекления из гнутого и плоского архитектурного стекла (архитектурных стеклопакетов). Ожидается, что оно создаст 368 новых рабочих мест. Инвестиции составят 9,9 млрд рублей.



Кроме этого, пресс-служба правительства Петербурга сообщает, что семь прежних резидентов экономической зоны согласовали увеличение инвестиций на общую сумму в 5,1 млрд рублей.



Так, ООО «БИОГЕН» увеличило план по вложениям в производство косметики и лекарств с 4,6 до 8,2 млрд рублей. Это позволит увеличить ожидаемое количество рабочих мест с 205 до 367. Вместе с тем планируется ускорить ввод в эксплуатацию этого производства и завершить первый этап строительства уже в конце 2024 года.



Увеличило инвестиции и АО «ТНК», которое планирует построить научно-производственный комплекс по отработке технологий низкотемпературного катализа — завода по переработке вторичного сырья мощностью в 12,5 тонны в год. План по денежным влияниям изменен с 1,4 до 2,2 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года.



Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» сейчас распространяется на четыре площадки: «Нойдорф», «Новоорловская», «Шушары» и «Парнас». Режим ОЭЗ на них будет действовать до 2054 года.



В январе «Фонтанка» рассказывала об увеличении особой экономической зоны в два раза за счет включения в нее территорий «Шушары» (127,2 га) и «Парнас» (27,6 га). Общая площадь ОЭЗ после этого составила 337 гектаров.

